12 IT-хабов презентовали 194 перспективных стартап-идеи в регионах страны

Главная задача региональных IT-хабов — помощь молодым предпринимателям при организации их стартап- проектов, что особенно важно в начальной стадии.

Развитие региональных IT-хабов является одной из приоритетных задач Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Цель региональных IT-хабов — развитие инновационных проектов в регионах и подготовка специалистов в сфере информационных технологий. Эти платформы также являются пространством для создания местных IT-комьюнити, объединяя стартапы, инвесторов и менторов.

О важности расширения инновационной экосистемы на региональном уровне заявил Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу Казахстана «Экономический курс Справедливого Казахстана» в ходе совместного заседания палат парламента РК.

На данный момент официально открыты и успешно функционирует 12 региональных IT-хабов: Abai IT Valley (г. Семей, Абайская область), Kyzylorda Hub (г. Кызылорда), Digital Jetisu (г. Талдыкорган), Zhambyl Hub (г. Тараз), Oskemen IT Hub (г. Оскемен), Jaiq Hub (г. Уральск), Turkistan IT Hub (г. Туркестан), Qostanai IT Hub (г. Костанай), Aqtobe IT Hub (г. Актобе), Pavlodar Hub (г. Павлодар), Aqmola IT Hub (г. Кокшетау), Terricon Valley (г. Караганда).

В регионах Казахстана было проведено 784 мероприятий, в которых активно участвовали 24 702 слушателя. Также было представлено 194 перспективных стартап-идей. Кроме того, организовано семь форумов, фокусировавшихся на информационных и коммуникационных технологиях. Важным шагом в развитии сектора информационных технологий стало открытие восьми новых ИТ-школ, которые успешно интегрированы в программу TechOrda.