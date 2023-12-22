5 млрд пользователей цифровых кошельков будет в мире в 2028 году

Open Banking является ключевым моментом для поставщиков цифровых кошельков на развитых рынках.

Новое исследование Juniper Research показало, что число пользователей цифровых кошельков во всем мире превысит 5,4 миллиарда в 2028 году (рост с 3,7 млрд в 2023 году). Этот рост на 46% отражает переход к предложению более продвинутых финансовых услуг, что будет способствовать значительному росту числа пользователей.

В отчете «Цифровые кошельки: анализ платформ, ключевые тенденции и прогнозы рынка на 2023–2028 годы» представлена таблица игроков рынка — 15 ведущих платформ цифровых кошельков. Рейтинг составлен по ряду критериев, включая диапазон поддерживаемых платежей, инновации и будущие перспективы бизнеса.

В пятерку лидеров 2023 года вошли: Ericsson; Comviva; Huawei; Netcetera; OpenWay. Лидерами рейтинга стали компании, предлагающие наиболее продвинутые финансовые услуги через свои платформы. Они расширяют спектр услуг, которые могут предложить своим заказчикам, открывая для них новые возможности получения дохода. Они это актуально на развивающихся рынках, где широко распространены пользователи, не охваченные банковскими услугами.

Автор отчета Майкл Гринвуд добавил: «Сервисы цифровых кошельков имеют возможность выполнять более широкую роль. Но важно убедиться, что их технологическая платформа предлагает правильное сочетание возможностей — это имеет решающее значение».

В отчете подчеркивается, что Open Banking является ключевым моментом для поставщиков цифровых кошельков на развитых рынках, а платежи, поддерживаемые Open Banking, предлагают недорогую и простую альтернативу другим механизмам. Поэтому платформы цифровых кошельков должны создавать партнерские отношения, чтобы гарантировать, что их клиенты могут предлагать новые, инновационные услуги для дальнейшего роста.