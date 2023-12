Минцифры приняло участие в заседании министров ИКТ стран ОТГ

В Бишкеке состоялось заседание министров информационно-коммуникационных технологий Организации тюркских государств.

В заседании приняли участие представители министерств по цифровизации из Казахстана, Азербайджана, Турции и Узбекистана. Министры обсудили важные инициативы и определили дальнейшие шаги по их реализации. По итогам мероприятия была подписана совместная декларация, отражающая результаты и решения, принятые на 5-м совещании министров.

Министры приветствовали предложение Азербайджана провести следующее совещание министров по ИКТ Организации тюркских государств в 2024 году. Это инициатива закрепляет важность долгосрочного сотрудничества и развития в этом стратегически важном секторе. Этот шаг подчеркивает стремление стран ОТГ к тесному сотрудничеству и укреплению взаимных отношений в области информационно-коммуникационных технологий. Организация тюркских государств продолжает способствовать совместным усилиям для развития инноваций и цифровых технологий в регионе.

В рамках встречи также прошло заседание рабочей группы ОТГ по вопросам развития информационно-коммуникационных технологий. В рамках него представители казахстанской стороны представили ключевые инициативы, направленные на развитие технологического сектора ОТГ.

Представители Казахстана, включая сотрудников МЦРИАП РК, Астана Хаб, АО «НИТ», провели презентацию четырех ключевых инициатив: Public Service Gateway, «Unified Authentication of Digital Signatures based on 3D Trusted Party», ICT skill development, «OTS Center of Digitalization», включая концепции Digitalization & Venture Fund и Turkic Metaverse. В рамках презентации был приведен пример успешной реализации некоторых инициатив Казахстаном, также участники встречи обсудили достигнутые практические результаты. Всеми сторонами был высоко оценен потенциал реализации концепции национальных шлюзов и возможности бесшовного подтверждения подлинности электронной подписи.

Для эффективной реализации этих инициатив было принято решение о создании до 20 января 2024 года технической группы Technical Integration Working Group, задачей которой будет проработать возможности технической интеграции в рамках национальных шлюзов для реализации отдельных государственных услуг и электронного обмена документами, а также механизмов подтверждения подлинности цифровой подписи.

Участники рабочей группы выразили согласие на продвижение и обеспечение активного участия технопарков, компаний, занимающихся аутсорсингом ИТ бизнес-процессов, и стартапов из стран ОТГ в мероприятиях в области ИТ. Особое внимание уделено участию тюркских технологических стартапов в программах «Hero Training» и «Teknofest».

Генеральный директор «Silk Road Innovation Hub» Асет Абдуалиев выступил с онлайн-презентацией, подчеркнув важность развития партнерства стран-участниц по программе «Silk Road Innovation Hub», созданной в Кремниевой долине. Также обсуждалась возможность финансовой поддержки данного проекта.