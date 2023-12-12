Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-октябре 2023 года

Темпы роста снизились до 11%, а выручка операторов перевалила за триллион.

Январь–октябрь 2023

По данным Бюро национальной статистики РК, за январь–октябрь 2023 года казахстанские операторы связи заработали 1 004 млрд тг, что на 11% больше объема услуг связи в январе–октябре 2022 года.

Объем услуг местной телефонной связи в январе–октябре текущего года составил 23,7 млрд тенге, что примерно на 3% меньше объема аналогичного периода 2022 года; интернет-услуг — 463,9 млрд тенге (на 20% больше) и услуг сотовой связи — 212,8 млрд тенге (+2%). Прочие телекоммуникационные услуги достигли отметки 204 млрд тенге (+8%).

Как и ранее, услуги сети интернет, услуги сотовой связи и прочие телекоммуникационные услуги — флагманы рынка. «Большая тройка» концентрирует в себе около 87,7% всего рынка телекоммуникаций республики.

Октябрь 2023

Услуг связи в октябре 2023 года, опираясь на данные Бюро национальной статистики, оказано на сумму 106,9 млрд тенге, что на 9% больше объема октября 2022 года. А вот, что любопытно, по отношению к предыдущему месяцу — сентябрю 2023 — объем услуг сократился впервые за год.

Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи в октябре 2023 года составила 1,34 млрд тенге против 1,64 млрд тенге годом ранее (-18%). Доходы в секторе местной телефонной связи составили 2,29 млрд тенге (-6%). От услуг интернета операторы выручили 51 млрд тенге (+20%); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 4,08 млрд тенге против 3,77 млрд тенге годом ранее (+8%); от услуг мобильной связи — 22,5 млрд (+5%); от прочих телекоммуникационных услуг — 20,55 млрд тенге против 20,6 млрд тенге за аналогичный период 2022-го (нейтрально).

Уровень проникновения телеком-сервисов

В октябре 2023 года число абонентов фиксированного интернета превысило 3 млн единиц (в скобках здесь и далее сравнение с предыдущим месяцем текущего года — 100,9%), абонентов сотовой связи — 25,18 млн единиц (100,8%), абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету — 17,94 млн единиц (99,5%). Таким образом, уровень проникновения интернета среди абонентов мобильной связи составил 71,2%.

Самое главное

Отрасль закончит 2023 год, перевалив за 1,2 трлн тенге.