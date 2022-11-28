Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-октябре 2022 года

С начала года операторы заработали более 900 млрд тенге.

Январь-октябрь 2022-го

По данным Бюро национальной статистики РК, за 10 месяцев текущего года объем телекомрынка достиг 901,08 млрд тенге, что на 7,1% больше объема услуг связи в январе-октябре 2021 года (по состоянию на январь-октябрь 2021-го рост составлял почти 13% – справочно). Объем услуг местной телефонной связи в январе-октябре текущего года, по данным Бюро, составил 24,4 млрд тенге, что на 16,4% меньше объема аналогичного периода 2021 года; услуг сети интернет - 385,3 млрд тенге (на 14,9% больше); услуг сотовой связи - 206,6 млрд тенге (на 2,9% меньше).

Как и ранее, услуги сети интернет, услуги сотовой связи и прочие телекоммуникационные услуги – флагманы рынка. «Большая тройка» концентрирует в себе 86,9% всего рынка телекоммуникаций республики.

Октябрь 2022

В октябре 2022 года, операторами связи, опираясь на данные Бюро национальной статистики, оказано услуг на сумму 98 млрд тенге, что на 8,5% больше объема октября 2021 года.

Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи в октябре 2022 года составила 1,64 млрд против 1,52 млрд годом ранее – это почти на 8% больше объема услуг связи в октябре 2021. Доходы в секторе местной телефонной связи составили 2,45 млрд тенге (-15%). От услуг интернета операторы выручили 42,4 млрд тенге (+17%); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник – 3,77 млрд тенге против 3,7 млрд тенге годом ранее (+2%); от услуг мобильной связи – 21,3 млрд (-1%); от прочих телекоммуникационных услуг – 20,6 млрд тенге против 17,7 млрд тенге за аналогичный период 2021-го (на 17% больше).

Уровень проникновения телеком-сервисов

В октябре 2022 года число фиксированных телефонных линий составило 2,86 млн (нейтрально), количество абонентов сотовой связи составило 25 млн единиц (-300 тысяч), из них почти 17,6 млн имеют доступ к интернету (+170 тысяч). Таким образом, уровень проникновения интернета среди абонентов мобильной связи составил 70,4% (67,5% по итогам октября 2021-го – для справки). Наконец, количество абонентов фиксированного интернета составило 2,848 млн (+22 тысяч).

Самое главное

Октябрь вплотную приблизился к отметке 100 млрд тенге с точки зрения доходов телекома. Кроме того, как мы и предполагали, отрасль недосчиталась почти 300 тысяч SIM-карт – это, вероятно, связано с резким замедлением/откатом миграционного процесса. Но, как ни странно, это не отразилось на доходах отрасли. Возможно, это какой-то лаг, и реальную картину мы увидим только по итогам ноября.