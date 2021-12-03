Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-октябре 2021 года

С начала года операторы заработали более 831 млрд тенге.

Услуги связи в январе–октябре 2021

За январь–октябрь текущего года объем телекоммуникационного рынка, по данным Агентства по статистике РК, вырос на 12,9% к аналогичному периоду 2020-го. Объем услуг междугородной и международной телефонной связи составил 15,8 млрд тенге, что на 11,4% меньше объема аналогичного периода 2020 года; объем услуг интернет-доступа — 331 млрд тенге (на 19,7% больше) и услуг сотовой связи — 209 млрд тенге (на 7,8% больше).

Как и ранее, наибольшие доли в общем объеме услуг связи приходятся на интернет, мобильную связь, а также на прочие телекоммуникационные услуги.

«Большая тройка» концентрирует в себе почти 85% всего рынка телекоммуникаций республики.

Услуги связи в октябре 2021

Услуг связи в октябре текущего года оказано на сумму 87,8 млрд тенге, что почти на 14,2% больше объема услуг связи в октябре 2020 года.

Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи в октябре 2021 года составила 1,52 млрд против 1,64 млрд годом ранее — это на 7,3% меньше. Доходы в секторе местной телефонной связи в октябре 2021-го составили 2,9 млрд тенге (-3,5%). От услуг интернета операторы выручили 36,3 млрд тенге (+23,1%); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 3,7 млрд тенге против 3,43 млрд тенге годом ранее (+7,9%); от услуг мобильной связи — 21,5 млрд (+5,6%); от прочих телекоммуникационных услуг — 17,7 млрд тенге против 14,5 млрд тенге за аналогичный период 2020-го (на 22,1% больше).

Уровень проникновения телеком-сервисов

В октябре 2021 года число фиксированных телефонных линий составило 3,017 млн единиц (-9 тысяч), количество абонентов сотовой связи составило 24,28 млн единиц (+70 тысяч), из них почти 16,4 млн имеют доступ к интернету. Таким образом, уровень проникновения интернета среди абонентов мобильной связи несколько вырос, составив 67,5%. Наконец, количество абонентов фиксированного интернета — почти 2,73 млн (+30 тысяч).

Самое главное

Рынок сильно замедлился по итогам октября, показав самый низкий прирост с марта текущего года. Не исключено, что драйверы для его роста практически исчерпаны.