Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-октябре 2020 года

Рынок продолжает оставаться на высокой волне.

Январь–октябрь 2020-го

Услуг связи за 10 месяцев текущего года, опираясь на данные Агентства по статистике РК, оказано на сумму 726,6 млрд тенге, что в сопоставимых ценах на 8,2% больше объема января-октября 2019-го. Объем услуг местной телефонной связи в январе–октябре текущего года составил 29,7 млрд тенге, что в сопоставимых ценах на 3,1% меньше объема января-октября 2019 года; услуг сети интернет — 271,7 млрд тенге (на 14% больше) и услуг сотовой связи — 191,3 млрд тенге (на 1,2% больше).

Как и ранее, наибольшие доли в общем объеме услуг связи в январе–сентябре 2020 года приходятся на интернет, мобильную связь, а также на прочие телекоммуникационные услуги.

«Большая тройка» концентрирует в себе 83% всего рынка телекоммуникаций республики.

Октябрь 2020-го

В октябре текущего года предприятиями связи Казахстана оказано телекоммуникационных услуг на сумму 76,9 млрд тенге. С динамикой на горизонте четырех лет можно ознакомиться на графике.

Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи в октябре 2020 года составила примерно 1,64 млрд против 2,1 млрд годом ранее — это на 22% меньше. Практически неизменными остались доходы в секторе местной телефонной связи — доходы в 2020-м составили 2,98 млрд тенге. От услуг интернета операторы выручили 29,4 млрд тенге (на 19,5% больше, чем годом ранее); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 3,43 млрд тенге против 3 млрд тенге годом ранее (+14,3%); от услуг мобильной связи — 20,4 млрд тенге против 19,6 млрд тенге годом ранее — рост почти на 4%; от прочих телекоммуникационных услуг — 14,5 млрд тенге против 13 млрд тенге за аналогичный период 2019-го (на 11,5% больше).

Уровень проникновения телеком-сервисов

В октябре 2020 года число фиксированных телефонных линий составило 3,077 млн единиц (незначительное снижение месяц к месяцу), абонентов сотовой связи — 24,5 млн единиц (без изменений), из них почти 16 млн имеют доступ к интернету (на 400 тысяч больше, чем по итогам сентября). Таким образом, уровень проникновения интернета среди абонентов мобильной связи составил 65,3%. Наконец, количество абонентов фиксированного интернета — почти 2,56 млн единиц (незначительное увеличение).

Самое главное

Отрасль продолжает оставаться на высокой волне. При этом, эволюционируют не только количественные параметры, но и качественные, например, уровень проникновения интернета среди абонентов мобильной связи. Впервые этот показатель превысил 65%. И вероятно, его рост будет продолжаться до целевых значений 80-85% (опираясь на среднеевропейский показатель).