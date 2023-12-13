Цифровые проекты в горно-металлургических компаниях: от первых затрат до первых результатов

Эксперты Axellect рассказали о ключевых аспектах цифровизации в сегменте ГМК.

Цифровая трансформация — это процесс внедрения цифровых технологий во все аспекты бизнеса. Технологии могут помочь компаниям автоматизировать задачи и процессы, что ведет к повышению эффективности и снижению затрат. При этом важно отметить, что цифровая трансформация — это не просто внедрение новых технологий. Это также и изменение культуры и мышления внутри компании. Бизнес должен быть готов к изменениям, иначе инвестиции в цифровую трансформацию окажутся неоправданными, а внедренные решения — неэффективными.

То, какими должны быть действия компании на старте цифровой трансформации, как обеспечить реализацию проектов и как получить максимальную выгоду от цифровых сервисов, эксперты обсудили на бизнес-завтраке Axellect «Цифровые проекты: от первых затрат до первых результатов». Основной упор был сделан на компании горно-металлургического комплекса, а также нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие компании. Хотя путь цифровизации будет более-менее одинаков для любых сегментов бизнеса, тем не менее, в ГМК имеется определенная специфика, которую важно учитывать при разработке проектов.

Перед гостями мероприятия выступили представители Axellect — Николас Гутиеррес, управляющий директор компании, директор Алексей Фролов и старший менеджер Александр Кондратов. Они осветили ключевые аспекты, необходимые для успешной интеграции цифровых технологий в производственный процесс, рассказали, как разработать план действий и определить стратегические цели, представили методики для выработки эффективной стратегии.

«Мы надеемся, что вам будет полезно узнать о нашем опыте и о том, что мы можем сделать для улучшения вашего бизнеса», — отметил в приветственном слове Алексей Фролов.

Цифровая трансформация в горно-металлургическом комплексе является одним из ключевых трендов развития отрасли в последние годы. Компании ГМК активно внедряют цифровые технологии во все аспекты своей деятельности, включая добычу, переработку, логистику и маркетинг. С помощью новейших технологий и инновационных подходов они значительно улучшают свою эффективность и конкурентоспособность, оптимизируют операции, уменьшают количество ошибок и простоев, повышают скорость выпуска продукции.

«Мы успешно помогаем крупным промышленным предприятиям в цифровой трансформации уже более 30 лет. У нас есть проекты и в Казахстане. Итак, что мы делаем? Это цифровая аналитика производительности и ремонта прокатного оборудования, управление приживаемостью цифровых продуктов. Также мы разрабатываем комплексные IT-стратегии и архитектуры промышленной автоматизации, помогаем в разработке и внедрении цифровых платформ на основе компонентов с открытым исходным кодом. Наши специалисты помогут оценить готовность вашей IT-инфраструктуры к цифровой трансформации, а также разработать программу цифровизации производства», — говорит Николас Гутиеррес.

К слову, согласно исследованию Deloitte, 90% руководителей горно-металлургических компаний считают цифровую трансформацию важной или очень важной для их бизнеса, а 80% руководителей горно-металлургических компаний планируют увеличить инвестиции в цифровую трансформацию в ближайшие три года.

Александр Кондратов поделился практическими примерами реализации цифровых проектов и наглядно показал, какие результаты могут принести проекты цифровой трансформации.

«Компетенции Axellect позволяют реализовывать цифровые сервисы для всех этапов технологического процесса. На одном из наших проектов мы делали анализ качества входного сырья, на другом — автоматизировали процесс заказа лома. Также автоматизировали крановые операции в литейном пролете ферросплавного завода. Так, например, на одном из казахстанских предприятий был наглядно виден дополнительный прирост производительности за счет сокращения времени простоя кранов. Прирост производительности за счет оптимизации составил 38%», — говорит Александр Кондратов.

Однако прежде, чем вставать на путь цифровизации, компании важно оценить свои текущие возможности и понять, какие ресурсы уже имеются для внедрения новых технологий. Как правило, одной из ключевых составляющих цифровой трансформации является автоматизация процессов, именно с этого предлагают начать специалисты. Хотя, эксперты Axellect говорят о том, что готовы работать с компаниями, находящимися даже на начальной стадии автоматизации. Как правило, сегодня на производствах уже используются хотя бы SCADA-системы, а также какие-то определенные наборы датчиков. Этого вполне достаточно для старта цифровых проектов, подчеркивает Николас Гутиеррес.

По его словам, многие компании получают быстрый эффект на старте, но не могут продолжить цифровую трансформацию в долгосрочной перспективе из-за отсутствия системного подхода. Основные барьеры здесь — децентрализованный подход к управлению программой, отсутствие выстроенной коммуникаций и системы мотивации вовлеченных сотрудников, а также попытка создать сразу целевое решение. Компании не оставляют себе возможности на ошибку. При этом, как правило, внутри организации уже присутствуют какие-то разрозненные решения и инструменты, которые необходимо как-то включить в программу цифровизации. Именно поэтому специалисты предлагают идти поэтапно, начиная с оценки всех имеющихся ресурсов и постепенно переходя от дорожных карт к внедрению цифровой стратегии и точечным «промежуточным» проектам.

«Как правило, для добывающей компании актуален в первую очередь фокус на „внутренней цифровизации“ — цифровизации ее собственных процессов. После разработки стратегии и внедрения платформы вы можете использовать роботов для выполнения опасных и трудоемких работ, различные сенсоры и искусственный интеллект для мониторинга и контроля процессов добычи, а также промышленный Интернет вещей для сбора и анализа данных о производстве», — отметил Николас Гутиеррес.

Использование каких технологий способно обеспечить бизнес-эффекты? В первую очередь речь идет об обработке и анализе больших данных. Здесь используются искусственный интеллект и цифровые двойники. За сбор данных и управление ими отвечают различные цифровые каналы, Интернет вещей и роботы. Далее идут поддерживающие технологии и инфраструктура — это облака, микросервисная IT-архитектура, классическая автоматизация и новые технологии.

Алексей Фролов обратил внимание на важность цифровой культуры внутри организации и рассказал, какие шаги будут эффективными для создания в компании атмосферы, способствующей инновациям и изменениям. Именно вовлеченность и мотивация сотрудников играют важную роль в успехе цифровых проектов. Однако как добиться этой вовлеченности, особенно на производстве?

«Компании должны давать максимум информации по цифровым продуктам своим сотрудникам. Важно, чтобы сотрудники могли разбираться в современных технологиях, это позволит им генерировать предметные идеи в своей области, а также не бояться внедрения новых цифровых решений. При этом важно не забывать, что сотрудники на производстве и цифровые сотрудники — это люди совершенно разных направлений. Цифровые сотрудники должны уметь разговаривать на языке производства, чтобы выстраивать правильную коммуникацию. Также необходимо обращать внимание на физическое пространство. Главный принцип организации офиса — индивидуальный подход. Нужно понять, как и с чем работает команда, предусмотреть различные зоны, включая зоны обсуждения, проведения встреч, а также отдыха. Цифровой офис тоже должен отвечать определенным требованиям и критериям. Среди них — возможность подключения сотрудников из разных регионов, удаленные и гибридные графики и форматы работы, все необходимое программное обеспечение. А также важно учесть вопросы информационной безопасности, среди которых — защищенные каналы связи, шифрование и так далее», — говорит Алексей Фролов.

Кроме того, он подробнее остановился на основных критериях выбора правильной цифровой платформы. Учитывая, что именно она поможет максимально эффективно реализовать цифровую стратегию и достичь первых результатов, к этому вопросу стоит подойти обдуманно, с учетом опыта, уже имеющегося у специалистов. Такой подход поможет компании получить максимальный эффект от цифровизации и не оставить внутри своей инфраструктуры «неработающие» решения, на которые, однако, были затрачены ресурсы.

«Цифровая платформа обеспечит единые стандарты в работе, унификацию технологического стека и ускорение производственных процессов», — говорит Алексей Фролов.

Он представил данные о приросте ключевых показателей эффективности после внедрения цифровой платформы. Так, производительность по внедрению цифровых сервисов в год способна вырасти с 5-10 до 50-60, time-to-market сокращается с 18-24 недель до 8-10 недель, а затраты на поддержку общего стека решений сокращаются до 15-20%. При этом сокращение удельной стоимости сервиса составляет до 50%. Все это способно кардинально повлиять на бизнес и в разы увеличить его эффективность.

«При этом, сегодня на рынке не существует готовых к внедрению универсальных цифровых платформ. Axellect обладает набором фреймворков для разработки цифровых платформ, которые позволяет выбрать необходимые компоненты с учетом имеющегося IT-ландшафта и потребностей бизнеса», — пояснил спикер.

Алексей Фролов подчеркивает: сегодня бизнесу для успешного ведения своей деятельности необходимо иметь цифровую стратегию на 10 лет, а также дорожную карту на три года. Кроме этого, важны амбиции и возможность реализовывать от 30 до 50 цифровых решений ежегодно. Именно эти критерии объединяют ведущие компании на рынке. Цифровая трансформация в горно-металлургическом комплексе является быстро развивающимся трендом. И те компании ГМК, которые внедряют цифровые технологии, получают конкурентное преимущество и могут повысить свою эффективность и прибыльность.