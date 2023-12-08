«Сергек-патруль» появился еще в одном городе Казахстана

Полицейские считают, что введение системы должно положительно отразиться на количестве ДТП и общей безопасности движения в городе.

«Сергек-патруль» появился в административном центре Абайской области — Семее. В городе три таких патрульных авто. Новый функционал направлен на обеспечение дорожной безопасности в областном центре и снижение уровня аварийности. По данным городского управления полиции, за три дня патрулирования было выявлено более 50 грубых нарушений ПДД, передает Zakon.kz.

«С помощью камер и искусственного интеллекта комплекс определяет транспортные средства в потоке, распознает госномер и проверяет по базам нарушителей и должников (алименты, налоги), страховым базам, неустановленных, подложных номеров и ориентировкам. Эти аппараты зарекомендовали себя эффективно в Астане и Алматы, работали без сбоя», — сообщила начальник отдела УП Семея Зарема Бакытбекова.

Оборудование качественно работает и в темное время суток, в ненастную погоду, в мороз. Автоматизированный программный комплекс интегрирован с мобильным приложением «Корғау».

«До конца года функционал комплекса будет расширен, а именно: фиксация превышения скоростного режима, неправильной парковки и нарушения режима разметки», — добавила Зарема Бакытбекова.

В Алматы «Сергек-патруль» заработал 31 января 2023 года.