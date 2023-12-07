«Казахтелеком» и «Умные города» будут вместе развивать облака

Несколько совместных облачных сервисов уже представлены Казахтелекомом на портале для бизнеса ismet.kz.

«Казахтелеком» и компания «Умные города», входящая в цифровую экосистему AITU от BTS Digital, заключили договор о сотрудничестве в развитии облачных технологий в Казахстане, а также расширении линейки cloud-решений и продуктов. Несколько совместных облачных сервисов уже представлены Казахтелекомом на портале для бизнеса ismet.kz.

Это такие сервисы Aitu.Cloud, как виртуальные вычислительные ресурсы (IaaS) и объектное хранилище S3, которые пользователи портала уже могут подключать без обращения к менеджеру и отправки каких-либо документов.

На следующем этапе Казахтелеком подключит к облачным продуктам Aitu.Cloud собственную инфраструктуру. Это позволит объединить высокую надежность и безопасность данных, которые предоставляет Казахтелеком на базе собственной сети дата-центров, с высококачественным и оперативным сервисом «Умных городов». Кроме того, уже в следующем году в рамках партнерства компании расширят ассортимент облачных сервисов за счет совместных разработок.

«На сегодняшний день Казахтелеком поддерживает сеть из 27 дата-центров в крупных городах и областных центрах республики, в которых размещены порядка 1600 стоек. Высокая мощность, серьезная степень защиты и повышенный уровень отказоустойчивости наших дата-центров позволяют клиентам экономно и оперативно разворачивать свои цифровые проекты на виртуальных мощностях Казахтелекома. У нас есть вся необходимая инфраструктура, и наша кооперация с ведущей специализированной компанией «Умные города» — это еще одна отличная возможность пополнить продуктовый портфель облачных и цифровых проектов Казахтелекома востребованными cloud-сервисами. Так, в ближайшее время мы планируем запустить совместные облачные продукты для ИТ-разработчиков: Kubernetes as a Service и сервис аналитики — Database as a Service, а уже к 2025 году наш совместный ассортиментный ряд услуг увеличится как минимум в три раза», — отметил генеральный директор Дивизиона информационных технологий АО «Казахтелеком Марат Абдилдабеков.

Напомним, сегодня три основных дата-центра Казахтелекома уже задействованы под развитие виртуальных и облачных сервисов. Это ЦОД в Павлодаре, который сертифицирован по международному стандарту Tier3, ЦОД в Акколе и модульный ЦОД в Алматы. В связи с растущим спросом в Казахстане на виртуальные вычислительные ресурсы, в ближайшее время телеком-оператор планирует увеличивать мощности своих дата-центров для оказания облачных услуг. Таким образом, порядка 50% будущих ресурсов ЦОД Казахтелеком планирует задействовать под развитие облаков.

«Мы рады предложить широкий спектр облачных решений, разработанных в стратегическом партнерстве с Казахтелекомом на базе нашей платформы Aitu.Cloud. Почему это важно для бизнеса? Чем быстрее компания адаптирует свои цифровые сервисы к рынку, тем больше у нее будет новых и лояльных клиентов. С помощью облачных инструментов время разработки или запуска новых сервисов/приложений, а также их масштабирования уменьшается в разы. Это также позволяет экономить на администрировании инфраструктуры и снизить потребность компании в узкоспециализированных специалистах, потому что обслуживать инфраструктуру будет провайдер. Кроме того, облачные сервисы тарифицируются только за те ресурсы и за то время, на которое они потребовались компании, в отличие от традиционной IT-инфраструктуры. При этом, согласно законодательству РК, данные будут надежно храниться на территории республики. Наши решения помогут значительно сократить стоимость и время вывода новых продуктов или проектов на рынок, давая конкурентное преимущество отечественному бизнесу», — рассказал заместитель генерального директора ТОО «Умные города» Михаил Минкин.