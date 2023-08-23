Казахтелеком ввел в эксплуатацию еще 84 стойко-мест в Алматы

Теперь общее количество стойко-мест в модульном ЦОД составляет 168.

«Казахтелеком» дополнительно ввел в эксплуатацию 84 стойко-мест в действующем модульном дата-центре в Алматы. После проведения работ по расширению машинных залов в несколько раз увеличилась возможность размещения оборудования заказчиков. Сейчас общее количество стойко-мест МЦОД составляет 168.

Напомним, сам проект МЦОД является уникальным среди существующих дата-центров компании, поскольку в ходе его строительства были применены самые новые и современные технологии: новый модульный ЦОД общей площадью 180 кв.м изначально состоял из нескольких готовых конструкций, которые были смонтированы и укомплектованы уже на месте строительства.

Кроме того, в дата-центре используется удобная система управления и мониторинга, стойки установлены отдельными боксами с большой физической емкостью на 50 юнитов, в отличие от стандартных в 42 юнита. Для безопасности и эффективности функционирования здесь применяется современная система кондиционирования, которая позволяет снижать расходы на потребление электроэнергии. Внешнее электроснабжение МЦОД осуществляется от разных секций одной распределительной подстанции по двум независимым линиям. Для резервного электроснабжения дата-центра установлены три дизель генератора. А для обеспечения надежности предусмотрена система автоматического включения резерва.

«Модульный ЦОД имеет удобное расположение, находится в черте города Алматы по Восточной объездной. Текущая поддерживаемая мощность одной стойки здесь составляет 8 кВт с возможностью увеличения. Передача данных обеспечена каналами суммарной емкостью 60G, при этом для клиентов также предусмотрено их расширение. Отмечу, модульный центр обработки данных соответствует уровню надежности TIER II+ и высокому уровню сейсмоустойчивости до 10 баллов», — рассказывает директор по развитию ИКТ-услуг Дивизиона ИТ — филиал АО «Казахтелеком» Рустэм Нысанбаев.

Вместе с тем, как отмечают в компании, высокая мощность (3,3 МВт) и серьезная степень защиты модульного дата-центра предоставляет возможность клиентам экономно и оперативно разворачивать цифровые проекты. Ресурсы модульного ЦОД можно использовать не только для размещения физического оборудования, но и в рамках аренды виртуальной инфраструктуры. То есть, заказчики дата центра могут воспользоваться виртуальными ресурсами отказоустойчивого облака для размещения критически важных для бизнеса данных и приложений. Кроме того, для удобства клиентов, в настоящее время также прорабатывается вопрос по строительству в перспективе на территории МЦОД современного концептуально нового коворкинг-центра с рабочими пространствами.

«Казахтелеком» владеет сетью дата-центров практически во всех крупных городах страны. Но большая часть ресурсов уже утилизирована. Поэтому основным приоритетным направлением для нас остается дальнейшее развитие нашей сети дата-центров. В связи с повышенным спросом на услуги ЦОДов компании, мы решили не только строить новые, но и совершенствовать действующие площадки. Мы проводим работы по модернизации, тем самым увеличивая возможность размещения оборудования для действующих и новых заказчиков. В целом, ближайшие три года мы намерены увеличить сеть дата-центров на 426 стоек», — отметил Генеральный директор Дивизиона ИТ — филиал АО «Казахтелеком Марат Абдилдабеков.

Так, до конца года, телеком-оператор намерен ввести в эксплуатацию дополнительные мощности в ЦОДе города Акколь на 42 стойки, а на следующий год запланировал строительство крупного ЦОД уровня надежности TIER III в столице — емкостью 300 стоек. С учетом роста спроса на облачные сервисы, 50% новых ресурсов ЦОД в компании планируют задействовать под «облака».