Infinix запускает в Казахстане смартфоны для влогов

Международная технологическая компания Infinix объявила о запуске в Казахстане нового смартфона Infinix ZERO 30. Помимо камер с высоким разрешением (108 мегапикселей у основной и 50 мегапикселей у фронтальной) новинка получила большой изогнутый 3D Amoled дисплей диагональю 6? 78 дюймов с частотой обновления 120 Гц. Чтобы ознакомить гостей, партнеров и блогеров с новым влогфоном, компания провела презентацию Infinix ZERO 30, в ходе которой ведущие ритейлеры и дистрибьюторы электронной техники, а также влогеры и технические блогеры испытали новинку и протестировали на прочность как сам телефон, так и его супер-выносливый экран.

«Казахстан очень важная для нас страна и в регионе, и в мире в целом, — отметил директор по продажам в Казахстане, Азербайджане и Грузии Конан Чен. — Наш успех на междунарожном рынке вдохновляет нас на новые свершения, и мы готовы представлять современные технологии в Казахстане».

«Продукты компании Infinix созданы для молодых, стильных и технологичных, — добавила региональный маркетинг директор в странах Южного Кавказа и Центральной Азии Ирада Хасанова. — На данный момент мы занимаем лидирующие позиции во многих странах мира, и надеемся, что и в Казахстане нас ждет такой же успех».

Модель Zero 30 гостям мероприятия представил директор по розничным продажам в Казахстане Тлектес Сугралин. Он отметил, что смартфон Zero 30 оснащен фронтальной камерой с разрешением 50 Мп и возможностью записи видео в формате UltraHD (2K/30FPS). В сочетании со специальными кинематографичными режимами съемки Infinix ZERO 30 открывает возможность для создания профессиональных видеоблогов для максимально широкой аудитории. Высокопроизводительный 8-ядерный процессор MediaTek Helio G99 с частотой до 2,2 Ггц гарантирует плавное переключение между приложениями и уверенную работу с ресурсоемкими программами.

Запись и обработка большого количества видеоконтента в 2К требует высокого уровня производительности системы, а также значительного объема оперативной и постоянной памяти. В сочетании с 8 Гб оперативной памяти, которые можно дополнительно расширить до 16 Гб, и 256 Гб постоянной памяти устройство без труда справляется с любой задачей. Смартфон оснащен мощным аккумулятором в 5000мАч и адаптером супербыстрой зарядки 45 Вт, которая позволяет получить до 75% заряда за 30 минут.

Фронтальная 50-мегапиксельная камера Infinix ZERO 30 способна снимать качественное видео 2К при 30 кадрах в секунду. Пользователи смогут не только создавать захватывающие дух ролики с невероятной детализацией, но и использовать несколько уникальных режимов видеосъемки, позволяющих ощутить себя настоящим кинорежиссером, а благодаря фазовому автофокусу четкий и потрясающий контент будет обеспечен при каждом дубле. Такой же эффект изображения предоставляет функция двойной вспышки для селфи в условиях плохой освещенности.

Основная камера ZERO 30 имеет разрешение 108 Мп, а благодаря большому размеру сенсора 1/1,67 дюйма и стеклянному объективу, улавливающему на 10% больше света по сравнению со стандартными объективами смартфонов, устройство способно делать впечатляющие снимки в сложных условиях освещения. Помимо этого, камера использует технологии EIS, гарантируя стабильную съемку изображений как для фото, так и для видео. Объектив делает снимки с тройным зумом без потери качества благодаря встроенной технологии Pixel Zoom.

Стильный внешний вид Infinix ZERO 30 будет притягивать к себе взоры окружающих вне зависимости от ракурса, с которого его будет видно. 3D-дисплей с углом изгиба 60° обладает тонкими рамками толщиной всего 2,8 мм и комфортно ощущается в руке. При этом как экран, так и задняя поверхность корпуса защищены от возможных повреждений стеклом Corning Gorilla Glass. Эффективная площадь экрана смартфона составляет 93,7%.

Устройство получило AMOLED экран с частотой обновления 120 Гц, что делает процесс навигации и управление операционной системой максимально плавными, а точное и натуральное отображение контента достигается, благодаря 100% охвату цветовой гаммы DCI-P3. Дисплей также может похвастать высоким уровнем контрастности и пиковой яркостью в 950 нит. Стереодинамики Infinix ZERO 30 с поддержкой Hi-Res и DTS обеспечивают высокое качество звучания и позволяют прочувствовать все нюансы и детали музыкальных композиций. Высокое качество звука обеспечивается за счет использования технологий мирового лидера в области саунд-индустрии компании JBL.

Смартфон оснащен системой NFC, которая открывает огромные возможности обмена данными без интернета. Сматрфон идеально подходит для игр — встроенная система охлаждения VC Liquid Cooling защищает телефон от нагрева, а технология ByPass Charge с помощью функции обхода зарядки, позволяет игрокам заряжаться во время игры без перегрева. Скорость отклика 360 Гц и режим защиты зрения, сертифицированный TÜV Rheinland, также делают Zero 30 незаменимым для комфортного гейминга.

Infinix ZERO 30 будет доступен в Казахстане в двух комплектациях — базовый и с поддержкой 5G. Стоимость Infinix Zero 30 составит от 159 990 тенге, Infinix Zero 30 5G — от 205990 тенге. Смартфон будет представлен в трех цветах: жемчужный белый, закатный золотой и туманный зеленый.