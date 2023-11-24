Почтовая революция: цифровые проекты Qazpost Digital

С февраля в Казпочте появилось инновационное подразделение, отвечающее не только за улучшение IT-инфраструктуры и развитие уже текущих систем, но и за запуск новых проектов на благо казахстанцев.

Причем не только в почтовой сфере, как было принято считать долгое время, но и в логистике, а также развитии собственной экосистемы. Новые проекты были презентованы сегодня в рамках Qazpost Digital Day.

Революционным по праву можно считать новый проект «Qazpost Geo», который позволит перевести всю систему логистики и доставки на новые подходы. Это геоинформационный сервис Казпочты, позволяющий при заказе товара на маркетплейсе по любому адресному идентификатору (адрес, индекс или геометка) определить полный путь от сортировки до маршрута и последней мили. Сейчас процесс сортировки специалисты делают вручную, возникают ошибки из-за отсутствия актуальных и оцифрованных адресных данных. Пока все адреса обновляются ежедневно и проиндексированы на геокоординаты, оцифрованы матрицы сортировки, изменен подход к зонированию, введен дополнительный идентификатор — модуль W3W — 3 ключевых слова, в том числе, на казахском языке. Адресный регистр уже сейчас доступен для интернет-магазинов и маркетплейсов на портале открытых данных open.post.kz.

Изменение и оцифровка процессов и подходов позволят ускорить процесс доставки на 30% и повысить ее точность.

Казпочта доставляет товары из США и Европы за 5-10 дней благодаря новому сервису «Qazpost Keruen». Известно, что основные американские и европейские онлайн-магазины не осуществляют доставку в Казахстан, поэтому с помощью «Qazpost Keruen» можно получить виртуальный адрес и заказать популярные товары. Это удобно, доступно и быстро. «Qazpost Keruen» призван упростить покупки на международных площадках. Данный сервис доступен в новом приложении QazPost в AppStore и Play Market.

Кстати, о самом приложении. В нем можно не только вызвать курьера, получить адресный бланк или проверить историю посылок, но и заказать товар из США и Европы, оформить таможенную декларацию и так далее.

Отдельного внимания заслуживает социальный маркетплейс Qazpost Market, где вы можете изучить каталог товаров, сохранить понравившееся, заказать и, конечно, отследить статус вашего заказа.

Казахстанцы пользуются множеством маркетплейсов: казахстанскими и зарубежными. Так в чем же уникальность Qazpost Market? Во-первых, Казпочта, в частности, ее филиалы, и партнеры готовы обучить каждого казахстанца в отдаленной местности покупать и продавать товары на маркетплейсе. Это отличная возможность и для социальных предпринимателей. Во-вторых, основная группа товаров — это социальные и народные товары с демократичными ценами.

По словам руководителя Qazpost Digital, Асем Болатжан (Нургалиевой), до конца года планируется завершение реализации в приложении почтовых сервисов, а уже в следующем году клиентам будут доступны финансовые услуги, а также новые приложения и цифровые сервисы.