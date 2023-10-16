В Казахстане программируют роботов для работы с детьми с аутизмом

Несколько центров в республике уже пользуются этими роботами.

В Казахстане начали программировать человекоподобных роботов для занятий с детьми-аутистами. Робот NАО обладает высокой степенью интерактивности, помогая развивать коммуникативные и социальные навыки у детей. Он способен устанавливать зрительный контакт с людьми, передает Sputnik.

«Дети с аутизмом сильно отвлекаются во время занятий. И специалистам сложнее работать с такими детьми, если нет подобных девайсов. По результатам наших исследований мы поняли — благодаря роботам, терапия проходит намного эффективнее», — рассказала основатель компании Novators Анара Сандыгулова.

Роботы своими социальными навыками (зрительный контакт, указательный жест, взаимное внимание) и другим вербальным и невербальным поведением создают привлекательную среду для интерактивного обучения.

«Последние шесть лет мы занимаемся исследованиями и понимаем, что это дает эффективный результат. Как должен вести себя робот, какие методики лучше использовать? Программа робота запатентована. Мы создали учебный план для развития социальных и когнитивных навыков у детей с аутизмом», — подчеркнула Анара Сандыгулова.

По ее словам, робот отслеживает вовлеченность ребенка во время урока и может предоставить персонализированную информацию о его развитии. У родителя есть статистика, исходя из которой они могут понять, на чем сфокусировать внимание.

«Для родителей детей с аутизмом важно видеть динамику развития ребенка. К примеру, можно узнать, как развиваются экспрессивные навыки. По всем социальным и когнитивным навыкам у них есть статистика. Так они поймут сильные стороны ребенка и увидят, какие навыки нужно развивать», — отметила Анара Сандыгулова.

Методика робототерапии была апробирована научной группой HRI lab (лаборатория Человека и Робота) Назарбаев Университета на базе Республиканского детского реабилитационного центра в 2018–2019 годах. Эта методика уже внедрена в четырех центрах в Шымкенте, Талдыкоргане, Павлодаре и Усть-Каменогорске. Есть договоренности еще с 18 центрами.