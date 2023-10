В Павлодарской и Акмолинской областях открылись IT-хабы

На сегодняшний день в Казахстане функционирует 11 региональных хабов.

Региональные ІТ-хабы открылись в Кокшетау и Павлодаре — Aqmola IT Hub и Pavlodar Hub. Их основная цель — развитие инновационных проектов в регионах и подготовка специалистов в сфере информационных технологий. Эти платформы также являются пространством для создания местных IT-комьюнити, объединяя стартапы, инвесторов и менторов.

При разработке стартап-проектов в инкубационный период осуществляется обучение предпринимательству, помощь в привлечении инвестиций, ведении финансового учета и другое.

«Сейчас во всех регионах работают комьюнити-менеджеры, которые занимаются развитием деятельности IT-хабов и организацией различных мероприятий. В регионах активно проводятся вебинары в партнерстве Digital Nomands и митапы от Google Def. Проходят олимпиады и хакатоны. На сегодняшний день в региональных хабах проведено 300 мероприятий с участием более 7 тысяч человек», — отметила Аида Дусова, директор офиса регионального развития международного технопарка Astana Hub.

Развитие региональных IT-хабов является одной из приоритетных задач Astana Hub. Цель — открыть в этом году 14 региональных IT-хабов по всей стране.

О важности расширения инновационной экосистемы на региональном уровне заявил Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу Казахстана «Экономический курс Справедливого Казахстана» в ходе совместного заседания палат парламента РК.

Напомним, по инициативе МЦРИАП РК, при поддержке Astana Hub и местных исполнительных органов с начала года в 11 регионах Казахстана открыты ІТ-хабы: Abai IT Valley (г. Семей), Kyzylorda Hub (г. Кызылорда), Digital Jetisu (г. Талдыкорган), Zhambyl Hub (г. Тараз), Oskemen IT Hub (г. Оскемен), Jaiq Hub (г. Уральск), Turkistan IT Hub (г. Туркестан), Aqtobe IT Hub (г. Актобе), Qostanai It Hub (г. Костанай), Aqmola IT Hub (г. Кокшетау), Pavlodar Hub (г. Павлодар).