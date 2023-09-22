Какой штраф грозит за отказ от дактилоскопии

Процедуру нужно будет проходить при получении новых документов.

По словам начальника полиции Семея Кайрата Абдыгалиева, со следующего года для получения удостоверений личности и паспортов нужно будет сдать отпечатки пальцев. С 1 января 2024 года полиция будет штрафовать за отказ в сдаче отпечатках пальцев. Будут использоваться дактосканеры для внесения отпечатков пальцев в базу данных. При повторном обращении гражданина его личность будет идентифицирована по отпечатку пальца, передает Kazpravda.kz.

«В случае отказа от прохождения дактилоскопической регистрации, документируемый получит штраф в размере 2 МРП (6 900 тенге). Иностранцы или лица без гражданства, которые отказываются от такой регистрации, могут быть выдворены за пределы страны», — уточнил Абдыгалиев.

Он пояснил, что дактилоскопирование или снятие отпечатков пальцев, будет проходить в центре обслуживания населения специалистом. он внесет все данные гражданина в базу, затем нужно будет приложить пальцы к специальному сенсору.

«Главной особенностью является распознавание лица при фотографировании, что исключает возможность незаконного использования документов», — добавил глава полиции города.