Глава Минцифры объяснил сбои в работе мобильных операторов

По его словам, инфраструктура связи нуждается в модернизации, и в период модернизации такие проблемы могут возникать.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин объяснил сбои со связью у казахстанцев. При модернизации любого оборудования возникают определенные технические сбросы, пояснил глава МЦРИАП на брифинге после заседания правительства. Кроме того, по его словам, сбои, которые в последнее время наблюдаются у сотовых операторов, связаны с внедрением 5G, передает Sputnik.

«Оператор связи ночью проводил определенные технические работы. Когда утром включили, пошел наплыв людей на базовые станции. Там выяснились определенные проблемы. Да, это связано с модернизацией оборудования. Сегодняшняя инфраструктура связи нуждается в модернизации, и в период модернизации такие проблемы могут возникать», — отметил глава Минцифры.

Он извинился перед казахстанцами за причиненные неудобства.

Отмечается, что утром 13 сентября абоненты сотовой связи Tele2 жаловались на проблемы со связью. Выяснилось, что произошел сбой. Негативный эффект ощутили порядка 25% клиентов.