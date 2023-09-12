«Казахтелеком» рассказал, как защитить цифровые города

На IDC CIO Summit телеком-оператор представил современные системы безопасности.

6-7 сентября в Астане прошел IDC CIO Summit 2023, собравший ИТ-директоров, лидеров цифрового бизнеса и аналитиков. Эксперты обсудили цифровые стратегии, которые целесообразно использовать в период неопределенности. АО «Казахтелеком» (Kazakhtelecom Business) выступил генеральным партнером ежегодного мероприятия, собравшего более 100 участников крупнейших компаний IT-рынка СНГ.

В текущей тенденции геополитической нестабильности и роста киберугроз «Казахтелеком» видит важной задачей обеспечение безопасности сетей и данных в инфраструктуре цифровых городов. Стоит отметить, что на сегодняшний день оператор имеет большую зону покрытия оптоволоконной сети протяженностью более 85 тыс. км по всей стране, а также зону покрытия 4G во всех крупных городах. При этом компания активно развивает облачные услуги — действует 27 дата-центров уровней Tier II и Tier III. Такие инфраструктурные преимущества позволяют разрабатывать и внедрять инновационные продукты на телеком-рынке.

«Для обеспечения безопасности мы используем системы видеонаблюдения и видеоаналитики. В 20 городах страны развернуто более 40 тысяч камер в местах массового скопления людей, социальных объектах, многоквартирных домах. Система служит для обнаружения движения, распознавания лиц, определения номерных знаков, анализа для ЖКХ и многого другого. Благодаря этому городские системы могут функционировать без перебоев, а жители — быть уверены в сохранности своих данных», — отметил в своем выступлении Алан Исақұл, директор департамента Pre Sale дивизиона по корпоративному бизнесу АО «Казахтелеком».

IDC CIO Summit — это площадка для обмена опытом и общения экспертов, том-менеджеров, ИТ-директоров крупнейших компаний Центральной Азии и Кавказа. Одна из ключевых задач мероприятия — снабдить ИТ-лидеров полезной аналитической и практической информацией, которую они смогут эффективно применять на практике. Спикеры конференции отметили, что от обсуждения цифровой трансформации необходимо переходить к активной фазе реализации цифровых бизнес-стратегий и инициатив. Внедрение технологий должно стать основой бизнес-модели будущего.

«Рынок телекоммуникаций переживает кризис. Абонентская база у операторов в мире не растет. При этом активно увеличивается объем трафика, увеличивается территория покрытия услугами связи. Если раньше такие затраты окупались приростом абонентской базы, то сейчас необходимо искать другие инструменты, обеспечивающих эффективность. Основные инструменты — это элементы так называемой „цифровой трансформации“. Снижение операционных расходов за счет унификации и упрощения инфраструктуры, дезагрегация, переход на нативные облачные технологии в инфраструктуре и применение открытых архитектур», — отметил Нурлан Мейрманов, главный директор по инновациям АО «Казахтелеком».

В рамках IDC CIO Summit 2023 участники обменивались опытом внедрения искусственного интеллекта, обсудили цифровые стратегии для реализации новых бизнес-моделей, вопросы кибербезопасности и защиты данных. Отмечается, что в Казахстане выросло количество DDoS-атак. Это один из самых распространенных видов хакерских атак, в результате которого нарушается или полностью блокируется обслуживание пользователей, сетей, систем и иных ресурсов. В этой связи АО «Казахтелеком» представил свой сервис фильтрации трафика «Anti DDoS». Услуга «AntiDDos» от АО «Казахтелеком» — это полностью автоматизированное облачное решение с многоуровневыми фильтрами. Оно позволяет обеспечить высокий уровень защиты с подключением в считанные минуты. Кроме того, услуга «AntiDDos» позволяет решить целый ряд вопросов, связанных с информационной безопасностью, а также бюджетированием. Механизм решения способен разделять реальных посетителей сайта и компьютеры, атакующие его. Это достигается путем проверки посетителя на наличие уникального сетевого адреса в списке выявленных нарушителей и количества передаваемых запросов с его компьютера за единицу времени. Учитываются также поведенческие факторы.