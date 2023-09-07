Секреты успешной онлайн-аренды коммерческой недвижимости

Правильный выбор помещения или здания для бизнеса — залог успешного ведения предпринимательской деятельности.

Если вы планируете арендовать коммерческую недвижимость, необходимо выбрать выгодное месторасположение, проверить соответствие объекта описанию, изучить документы арендодателя и не упустить важные моменты при подписании договора.

Выбор местоположения: факторы, влияющие на успех бизнеса

Удачное место размещения площадки для ведения бизнеса может стать главным фактором успеха, в то время как неверно подобранное помещение сыграет немалую роль в провале проекта. Особенно это важно для бизнеса, предоставляющего товары и услуги населению: магазинов, кафе, спа-салонов, барбершопов и т. д. Запуская подобный проект, важно четко понимать, кто ваш клиент, как часто ему требуется предоставляемый продукт, спонтанно или запланировано он покупает предоставляемый товар, в какие дни недели и часы дня.

Например, если вы открываете магазин и рассчитываете, что львиной долей покупателей будут офисные работники — ищите помещение, в которое удобно будет забежать по дороге на работу или в перерыве. Запускаете роскошный спа-салон — позаботьтесь о том, чтобы рядом была просторная, но охраняемая стоянка.

Местоположение важно и для других сфер бизнеса:

— офис интернет-магазина в идеале должен располагаться поблизости почтовых отделений, баз поставщиков;

— промышленному производству важны удобные подъездные пути для грузового транспорта;

— для офиса лучше подыскать предложение об аренде коммерческой недвижимости в центре города или в районе с отличной транспортной развязкой, чтобы у сотрудников не возникло проблем с ежедневными поездками на работу.

Обязательно обращайте внимание на потенциальное соседство. Так, наличие рядом офисов, торговых площадок и заведений общепита конкурентов может быть как плюсом, так и минусом. Например, для зоомагазина соседство с такой же точкой — не лучший вариант. Для магазина одежды, обуви, ресторана расположение в ТЦ, месте, куда люди целенаправленно приходят на шопинг или в поиске развлечений, — огромное преимущество.

Основные типы коммерческой недвижимости

Коммерческой недвижимостью называют помещения и отдельно стоящие здания, которые не относятся к жилому фонду и используются с целью получения прибыли. Такими объектами, в частности, являются:

— офисы,

— площадки для розничной торговли,

— отели, гостиницы, хостелы и гостевые дома,

— производственные цеха,

— склады,

— гаражи, СТО и паркинги.

Рынок недвижимости Узбекистана включает как универсальные объекты, которые можно оборудовать для любых целей, так и готовые проекты — пиццерии, парикмахерские, заводы и СТО.

Помещение какого типа необходимо вам, зависит от выбранного направления деятельности. Так, разместить магазин хозтоваров получится практически в любом универсальном объекте. А, например, для организации общепита важно подобрать объект, соответствующий профильным Санитарно-гигиеническим требованиям.

Рынок аренды: тренды и прогнозы для коммерческой недвижимости

Рынок офисной недвижимости в стране на данный момент находится на стадии формирования трендов. На рынок постепенно выходят офисы премиум-сегмента (класс А), ориентированные на международные компании и крупный местный бизнес. По прогнозам экспертов, увеличение числа качественных предложений неизбежно приведет к росту требований арендаторов к качеству арендуемых помещений и редевеломпенту, повышению класса имеющейся недвижимости.

Рынок торговых площадей нынче находится на старте развития. Омоложение и урбанизация населения способствуют постепенному смещению спроса от традиционного формата — рынков к торговым центрам. Наиболее динамично это направление развивается в Ташкенте.

В результате ухода с российского рынка многих мировых брендов и выстраивания новых логистических цепочек резко увеличился спрос на склады в странах СНГ. Узбекистан не стал исключением. Сегодня в стране наблюдается острый дефицит складских площадей, из имеющихся 207 тыс. кв. м свободны всего 4,5%. Проблема с расширением количества объектов заключается в отсутствии на территории государства подготовленных к строительству площадок, а также профессиональных девелоперов в этой сфере.

Правовые и финансовые аспекты аренды недвижимости

Чтобы арендовать коммерческую недвижимость, в первую очередь важно подобрать подходящий объект и убедиться, что именно он сдается в аренду. Недобросовестные риелторы могут разместить объявление о сдаче площадки, которая давно занята, а вместо нее предложить с десяток других вариантов с совершенно иными характеристиками.

Идеальный вариант — найти объект по объявлению и обратиться напрямую к арендодателю. Не стоит пугаться и субаренды, естественно, если с документами все в порядке. Чтобы узнать, имеет ли право арендодатель сдавать недвижимость, необходимо проверить права собственности в Государственном реестре недвижимого имущества. Бесплатная услуга доступна на сайте davreestr.uz. При субаренде необходимо запросить оригинал арендного договора и убедиться, что арендатор может сдавать часть площади другим лицам.

Перед подписанием договора особое внимание стоит уделить моментам, касающимся порядка расчетов, момента передачи объекта в пользование. Кроме того, важно знать о санкциях за нарушение условий сделки, ответственности за возможное уничтожение недвижимости, уточнить детали по поводу ввоза движимого имущества (мебели, техники, промышленного оборудования).

Заключение

Чтобы арендованная коммерческая недвижимость способствовала процветанию бизнеса, к ее выбору и заключению сделки стоит отнестись максимально взвешенно, не пропуская мельчайших деталей. Если возникают сомнения по поводу права собственности и сдачи в аренду, оформления документов, обращайтесь за помощью к юристу.