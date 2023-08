Премьер-министру РК презентовали региональный Aqtobe IT Hub

По его словам, в каждом городе должен быть центр развития IT-отрасли.

В ходе визита в Актюбинскую область Алихан Смаилов посетил региональный Aqtobe IT Hub, играющий важную роль в развитии информационных технологий и инноваций в регионе.

«В каждом городе должен быть центр развития IT-отрасли, куда будет притягиваться городская и сельская молодежь, чтобы обучаться и развивать свои способности к цифровым технологиям. Именно они должны стать основой цифровизации нашей экономики в будущем. Без цифровых технологий дальнейшее развитие уже невозможно», — сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр РК подчеркнул, что для развития сферы цифровых технологий в столице был создан международный технопарк Astana Hub, где предусмотрены беспрецедентные налоговые преференции и упрощены все административные процедуры: «Сейчас мы видим результаты. По итогам прошлого года у нас уже более $300 млн экспорта за счет продукции и услуг IT-сферы. В этом году уже $500 млн. Мы ожидаем, что буквально за два-три года мы дойдем до $1 млрд. Поэтому важно тиражировать этот опыт».

В мероприятии также приняли участие министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, аким Актюбинской области Ералы Тугжанов, главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов, который является спонсором Aqtobe IT Hub, и представители местного IT-сообщества.

«Опыт работы в регионах уже показывает положительные результаты. Так, в хабах взращиваются молодые и талантливые предприниматели с идеями и стартапами на ранних стадиях, которые после обучения будут иметь возможность для дальнейшего роста, масштабирования и акселерации уже в самом Astana Hub, а также участвовать в партнерских бизнес-программах за рубежом», — сказал Багдат Мусин.

Региональные хабы занимаются развитием инновационных проектов в своих регионах, подготовкой и обучением кадров в ІТ-сфере. Также они создают местные IT-комьюнити — объединение стартапов, инвесторов, менторов, куда могут присоединится все заинтересованные лица. При разработке стартап-проектов в инкубационный период осуществляется обучение предпринимательству, помощь в привлечении инвестиций, ведении финансового учета и PR-поддержка.

«Развитие региональных IT хабов является одной из приоритетных задач Astana Hub. Мы поставили себе цель открыть в этом году 14 региональных IT-хабов по всей стране. На сегодняшний день уже успешно функционирует 8 региональных IT-хабов», — рассказала Алина Абдрахманова, управляющий директор Astana Hub.

Напомним, по инициативе МЦРИАП РК при поддержке Astana Hub и местных исполнительных органов с начала года в 8 регионах Казахстана открыты ІТ-хабы: Abai IT Valley (г. Семей), Kyzylorda Hub (г. Кызылорда), Digital Jetisu (г. Талдыкорган), Zhambyl Hub (г. Тараз), Oskemen IT Hub (г. Оскемен), Jaiq Hub (г. Уральск), Turkistan IT Hub (г. Туркестан), Aqtobe IT Hub (г. Актобе).