В КГД напомнили об ответственности за прием мобильных переводов

Банковские организации с 2024 года будут передавать данные по мобильным переводам индивидуальных предпринимателей.

В Комитете госдоходов прокомментировали информацию о том, что оплата за товары и услуги через мобильные переводы запрещена в Казахстане. Так, в комитете отметили, что некоторые предприниматели продолжают получать оплату посредством мобильных переводов через личные счета, открытые в банках, передает Zakon.kz.

«Переводы производятся без применения ККМ и POS-терминалов, а соответственно, без выдачи чеков. Это является нарушением, за которое предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения, при повторном нарушении штраф составляет от 15 до 50 МРП (от 51 750 до 172 500 тенге) в зависимости от субъектности налогоплательщика», — напомнили в КГД.

В комитете также подчеркнули, что уплата налогов, согласно Конституции РК, является обязанностью каждого.

«Налоговые органы проводят соответствующий контроль в целях вывода из тени незаконной предпринимательской деятельности. Банковские организации с 2024 года будут передавать данные по мобильным переводам индивидуальных предпринимателей. Под контроль подпадут граждане, получавшие переводы от 100 разных лиц ежемесячно в течение трех последовательных календарных месяцев», — пояснили в Комитете госдоходов.

В КГД сообщили, что для упрощения применения ККМ с 2022 года ведется пилотный проект по объединению функций ККМ с POS-терминалами банков второго уровня. Это позволяет выдавать один чек ККМ и POS-терминала. В пилотном проекте уже участвуют АО «Каспий банк», АО «Халык банк» и АО «Банкцентркредит».

Вместе с тем проводится акция «Гражданский контроль — требуй чек» по выявлению фактов невыдачи чеков ККМ. О выявленных нарушениях можно сообщить посредством бесплатного мобильного приложения «Wipon cashback».

В КГД обратили внимание, что вышеуказанные изменения не затрагивают добросовестных налогоплательщиков и нацелены только на вывод из тени незаконной предпринимательской деятельности.

«То есть, физические лица, как и прежде, могут совершать и принимать мобильные переводы в своих личных целях — переводы родственникам, друзьям, помощь родителям и детям, и по другим жизненным ситуациям», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что налоговые органы создают удобные условия для законного ведения бизнеса, предусматривая режимы с низкими налоговыми ставками.