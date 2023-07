Маргулан Сейсембай вложился в Qtap

Cредства пойдут на расширение команды, масштабирование и маркетинг.

Выпускник MOST Investment Readiness Accelerator стартап Qtap привлек на стадии pre-seed 275$ тысяч инвестиций при оценке компании в $3 млн. К раунду присоединится UMAY Angels Club, сделка еще в процессе структурирования. Таким образом, с учетом всех коммитментов сумма инвестиций должна превысить $300 тысяч. Значимым событием этого раунда стало участие в нем известного казахстанского предпринимателя и инвестора Маргулана Сейсембая. Это его первая инвестиция в экосистему MOST. Помимо него в синдикате приняли участие бизнес-ангел Бахт Ниязов и фонд MOST Ventures.

Qtap — это платформа, выполняющая функции социальной сети, конструктора сайтов и онлайн-платежей в единой экосистеме. Сервис позволяет собрать все самое важное в одном месте, что удобно рядовым пользователям, представителям МСБ и крупным брендам: ссылки на соцсети, обучающие материалы, платежные системы и многое другое.

«Когда я инвестирую в проект, я не преследую цели на этом заработать, я смотрю на то, как это изменит мир — в лучшую сторону или нет. Этот сервис помогает предпринимателям, блогерам, креаторам показать результаты своей работы в любой точке мира. В данном случае я положился на экспертность моего партнера Бахта Ниязова и MOST Ventures, которые предложили мне сделку, соответствующую моим ценностям. Поэтому я решил проинвестировать в стартап Qtap, и очень рад быть причастен к этому событию» -, прокомментировал инвестор Маргулан Сейсембай

Основатель и СEO стартапа — 29-летний предприниматель Мадат Каримов — нащупал боль рынка, когда пытался презентовать свои небольшие оффлайн-бизнесы в интернете — фото-студию и IT-студию. Существующие сервисы по созданию страничек-визиток имели весьма ограниченный функционал и не закрывали всех потребностей пользователя. Каримов и трое со-основателей стартапа разработали идею платформы для мультиссылок, которая сегодня стала уже более масштабной платформой, объединяющей соцсеть, децентрализованный маркетплейс и финтех.

«Мы создаем книгу, страницы которой рассказывают о вас больше, чем вы можете себе представить. В феврале 2021 года родилась идея — простое коробочное решение, где ты создаешь профиль и по подписке получаешь все инструменты для электронной коммерции. Можно рассказывать об услугах, продвигать свой бизнес, размещать прайс-листы и анонсы ивентов, продавать товары, монетизировать контент, собирать агрегаторы приложений, делиться ссылками на фото и видео. То есть, Qtap не просто позволяет собрать все самое важное в одном месте, это целая экосистема, объединяющая сервис конструктора сайта, социальную сеть, онлайн-платежи и многое другое», — говорят авторы проекта.

Qtap стартовал в апреле 2023 года и почти за два месяца без вложений в рекламу привлек 20 тысяч пользователей. Среди них — пользователи, селебрити, банки и другие компании. Быстрый рост стал возможен благодаря ценности продукта для пользователей и заинтересованности в платформе инфлюенсеров.

«Этот проект имеет большую перспективу масштабироваться не только в Казахстане, но и за его пределами. Причем очень быстро. Уникальность сервиса в том, что это продукт на стыке web 3.0, то есть в формате нового поколения интернета, когда каждый маркетплейс или мерчант стремится к децентрализации и одновременно SAAS-платформа, предоставляющая доступ к маркетинговой аналитике», — прокомментировал инвестор и ментор стартапа Бахт Ниязов.