PROFIT Finance Day 2023: банк будущего

Экосистемы — всё? Обсудили финтех и цифровизацию финсектора Казахстана на восьмой ежегодной конференции PROFIT Finance Day.

Финтех буквально преобразовывает сферу финансовых услуг и обеспечивает новые возможности для бизнеса. Он позволяет банкам и другим участникам финансового рынка внедрять новые услуги и продукты, а также улучшать качество уже существующих. Но при этом несет с собой определенные сложности.

О том, как проходит цифровизация финансового сектора Казахстана, обсуждали на PROFIT Finance Day 2023. Конференция в восьмой раз собрала на своей площадке экспертов рынка и представителей финансовых институтов, а также вендоров, предлагающих различные решения для отрасли.

Конференцию открыла Жанаргуль Изимова, лидер практики цифровой трансформации финансовых институтов PwC Eurasia. Она порассуждала о цифровых экосистемах и супераппах — насколько это еще актуально и какие тенденции сегодня видят эксперты.

«Объем рынка экосистем, одним из инструментов которых являются супераппы, составит 60 триллионов долларов к 2025 году. При этом развитие бизнеса идет по 12 направлениям, среди которых — торговые площадки, здравоохранение, образование, путешествия и лайфстайл и так далее. На сегодняшний день каждый третий человек в мире уже использует супераппы в своей повседневной жизни. Ожидаемый совокупный среднегодовой темп роста рынка супераппов до 2028 года составляет порядка 28% в год. То есть представьте себе, насколько изменилась наша жизнь за последние 10 лет, и насколько она изменится у нас у наших детей, у наших внуков еще через 10 лет. Если говорить про Центральную Азию, то игроки рынка так же активно развивают супераппы для розничных клиентов, чаще выстраивая экосистемы вокруг финансовых услуг. Помимо этого, наши финансовые институты пытаются интегрировать лайфстайл-сервисы (маркетплейсы, такси, TV, здоровье и медицина). В Казахстане хорошо заметен этот тренд — вход через лайфстайл-услуги», — рассказала Жанаргуль Изимова.

Жанаргуль также отметила значимость цифровых экосистем для бизнеса, поскольку объем потенциала рынка Казахстана на сегодняшний день только в услугах и в торговых площадках B2B составляет больше 5 миллиардов тенге. Здесь может быть широкий пул сервисов для развития — платежи и переводы, кредитование, выставление счетов, доступ для бухгалтеров, поиск информации о партнерах и сотрудниках, финансовое планирование. Все это является весьма привлекательным с точки зрения предоставления дополнительных услуг в рамках суперприложений.

О цифровой финансовой инфраструктуре и платежных системах рассказала Асель Марченко, заместитель председателя Национальной платежной корпорации РК.

«Мы все являемся потребителями банковских услуг. По статистике, у среднего экономически активного гражданина больше трех карточек разных банков. Сейчас банковские приложения — это не просто интернет-банкинг, это фактически платформа, которая предоставляет услуги по всему жизненному пути. Но мы как регулятор видим в этом риски, которые, в первую очередь, связаны с конкуренцией, когда у нас существует несколько сильных и крупных игроков. А благодаря цифровизации они становятся еще сильнее и крупнее, это неизбежно. На примере других стран мы видели примеры того, как это приводит к уменьшению количества участников на финансовом рынке. В результате всегда страдает потребитель финансовых услуг», — отмечает Асель Марченко.

По ее словам, сегодня наблюдается множество рисков, среди которых — зависимость от зарубежных платежных систем, риски в сфере защиты персональных данных, угроза конкуренции со стороны международных игроков, которые предоставляют сервис в РК, но при этом не платят налоги, а также регуляторный арбитраж. В решении этих проблем необходим комплексный подход. Регулятор предлагает создавать равнодоступную цифровую инфраструктуру, обеспечить регулирование с точки зрения защиты персональных данных граждан и развивать локальную платежную инфраструктуру.

Тем не менее, остается открытым вопрос о том, каким видится банк будущего — будут ли это только приложения в телефоне или же решения с использованием ИИ. И какое место будет отведено классическим фининститутам.

«Мы активно строим и развиваем нашу экосистему. Их у нас две — для физических лиц и для юридических лиц. В первую очередь мы предоставляем все сервисы, которые связаны с перемещением денег. Но также внедряются и небанковские услуги. Мы все прекрасно видим, как развивается рынок. Мы видим, что те же госуслуги сейчас переходят в приложения банков, там же — авиа- и железнодорожные билеты, сервисы объявлений, взаимодействие людей, чаты и так далее. Всё это активно уходит в экосистемы. Потенциал экосистем с точки зрения именно анализа данных, с точки зрения персонального подхода — огромнейший», — уверен Нариман Мукушев, заместитель председателя правления АО «Халык Банк».

На конференции Нариман Мукушев представил опыт Halyk и рассказал о том, как банк интегрирует Lifestyle-сервисы в свою экосистему. Так, например, уже внедрено 45 госсервисов, а число оказанных услуг достигло 4,5 млн.

Борис Фищук, генеральный директор АРТ-Банка, предлагает рассмотреть вопрос деятельности банка изнутри — как происходит работа над новыми сервисами, как сделать ее наиболее эффективно? И тут на помощь приходит микросервисная архитектура. Она помогает банку не только внедрять новые продукты, но и осуществлять свои бизнес-процессы. Борис Фищук привел решения АРТ-Банка по переходу на микросервисную архитектуру. По его словам, это новая парадигма, которая дает значительную свободу бизнесу в осуществлении его задач.

Интересное мнение высказала Асем Нургалиева, CEO Kazpost Digital. Она уверена, что все движется к нишевым банкам: «Те новые банки, которые выходят, если они не находят свое позиционирование, они, естественно, очень сильно размываются. Мне кажется, что банк должен заниматься банковскими услугами. Понятное дело, что есть еще вопросы по их окупаемости, потому что маленький транзакционный банк вряд ли себя окупит. Но запросов начинает поступать много — туристический банк, женский банк, банк для переводов. Очень много вот таких нишевых историй. Здесь скорее целесообразно создавать инфраструктуру, платформу банка как сервис для того, чтобы у нас было достаточно много разных предложений, цифровых нео-банков. Чтобы они могли найти своего клиента, какой-либо узкий сегмент, в котором могут работать. И вот в этой части мы можем просто предоставить свою платформу, мы даем в аренду нашу банковскую лицензию. И этих него-банков открываются уже очень много. Но, опять-таки, не надо забывать, что вся история с цифровыми банками — это чисто транзакционные история. То есть, если мы говорим про сбережения, если мы говорим про сохранность денег и какие-то операции, мы всегда смотрим на другие показатели, нежели только на удобство мобильного приложения или бизнес-модель».

А вот Константин Пак, директор сектора финансовых технологий и инноваций Ассоциации финансистов Казахстана, считает, что в случае с банками и их цифровизации все идет к кластеризации, причем это кластеризация по продуктам и финансовым сервисам, выведенным в отдельные компании бизнеса, и может быть даже юрисдикции.

Его поддержал Султан Жакутов, заместитель директора по работе с ключевыми заказчиками Dell Technologies.

«Основная идея современного банка заключается в том, чтобы создать у себя такую внутреннюю систему, чтобы банк мог оперативно реагировать и выпускать новые продукты или формировать свои маркетинговые компании в рамках тех трендов, которые происходят на рынке. И вот здесь могу отметить, что наша компания Dell Technologies не только производит отличное железо, но еще и обладает огромным опытом работы с финансовыми институтами по всему миру. И мы готовы этим опытом делиться с нашими казахстанскими заказчиками — как сделать так, чтобы банк оставался банком и нес свою классическую функцию, а с другой стороны был всегда готов, когда появляются какие-то изменения, мог оперативно выводить на рынок новые сервисы или услуги».

Подробнее об экспертизе Dell и о том, как вендор способен помочь в упрощении ИТ-инфраструктуры, рассказал Артур Болотов, менеджер по инфраструктурным решениям Dell Technologies. Он представил портфель решений Dell Technologies HCI (гиперконвергентной инфраструктуры), куда входят системы Dell PowerFlex. Это могут быть интегрированные решения «под ключ», либо «строительные блоки». К слову, на рынке HCI Dell занимает наибольшую долю в 38%.

Говоря о супер-приложениях, их разработке и планировании, стратегии вывода новых услуг и тотальном уходе в цифру нельзя забывать о безопасности. Об этом напомнил Бахтияр Баймагамбет, региональный менеджер Trend Micro.

«Вся наша жизнь находится в телефоне. Мы привязаны к нему — там все наши дела, вся переписка, все наши данные. Все находится в одном маленьком устройстве, которое общается с облаком. В связи с чем встает вопрос безопасности. Какие-либо инциденты в финансовой сфере могут оказаться фатальными. Когда происходит какой-то сбой системы или атака и воруют определенную сумму, начинает работать сарафанное радио, люди снимают деньги или переводят их в другой банк. Для предотвращения угроз сегодня недостаточно просто купить и поставить какую-то локальную систему. Вам нужно делать аналитику, реагировать на угрозы, искать разработчиков, вносить изменения. Все это затратно в плане ресурсов. Trend Micro предлагает проактивный подход для сокращения поверхности атаки и наше решение, Trend Micro Vision One, специализированную облачную платформу для защиты от кибератак. Мы предоставляем широкий портфель решений, который закрывает весь спектр направлений, котором, с которыми банки работают ежедневно — рабочие станции, сервера, софт, мобильные, защита внешней сети. Весь этот периметр мы можем закрывать, ставить свои сенсоры, предоставлять аналитику», — рассказал Бахтияр Баймагамбет.

С неожиданным докладом выступил Дмитрий Кан, директор Engine.ER Lab. Он рассказал, как банки могут бороться с хакерами и заработать деньги на фроде.

«Давайте взглянем на фрод как на бизнес-драйвер. Я представлю наше решение, которое позволяет ликвидировать фишинг как класс и свести практического до нуля удаленные целевые хакерские атаки, потому что мы обеспечиваем очень строгую аутентификацию клиента. Позиция банков общеизвестна: по поводу фрода банки говорят, что клиенты не соблюдают правила информационной безопасности. Если клиента обманули, он „сам виноват“. Но если смартфон клиента или его веб-терминал будут скомпрометированы, клиент не сможет защитить себя и свои транзакции, и самое главное не сможет доказать банку то, что он не делал эту транзакцию. Мошенники используют словосочетание „безопасный счет“ как якорь или как якорную фразу, которая вызывает срабатывание триггера. Как только клиенту предлагают перевести его деньги на безопасный счет, клиент начинает идти по алгоритму, который нужен мошенникам. Потому что он хочет сохранить свои деньги. Клиент слышит ушами, и фактически мошенники предлагают своим жертвам то, чего им не предлагают банки. Ни один банк сегодня не предлагает безопасный счет. Банки говорят, что они итак безопасны. Но мошенники находят возможности опустошить счета граждан. Сегодня на рынке есть неудовлетворенный спрос на защищенные или безопасные счета. Клиенты хотят больше защищенности, это правда», — рассказывает Дмитрий Кан. Он предложил решение, которое не даст мошенникам возможность получить доступ к счетам и украсть с них деньги. Что это за решение? Смотрите в выступлении Дмитрия.

Интересную тему затронул Ермек Рустембек-улы, основатель Центра цифрового права — операции с криптовалютами с точки зрения банков, криптокомплаенс, выявление операций и новые каналы привлечения клиентов. Он напомнил, что в Казахстане в юрисдикции Международного Финансового Центра Астана запущены криптобиржи во взаимодействии с классической банковской системой. Уже идет пилотный проект, утверждены правила.

«По сути, клиент банков второго уровня может купить криптовалюту за тенге, завести ее на свой аккаунт на уполномоченной криптобирже и попробовать сделать свои первые шаги в блокчейн-экономике, покупая и продавая криптовалюты. В МФЦА зарегистрировано 8 криптовалютных бирж, они активно работают. В Казахстане по некоторым оценкам до 1 млн пользователей криптовалют, они совершают сотни миллионов операций, в том числе — с использованием национальной финансовой инфраструктуры. Но банки видят лишь часть операций, не понимают их экономической сути и не могут их проверить. Как следствие — банки отказываются работать с такой категорией клиентов, теряя прибыль и лояльность», — отмечает Ермек Рустембек-улы.

В качестве решения здесь предлагается функционал, встраиваемый в системы банка, который помогает выявлять операций по покупке-продаже цифровых валют, анализировать их происхождение и мониторить последующее использование. Банку это даст новый канал привлечения и активации клиентов, позволит работать с новой аудиторией, повышать лояльность и улучшать пользовательский опыт. Кроме того, важный аспект — соблюдение нормативных требований в области ПОД/ФТ комплаенса и исполнение методических рекомендаций регуляторов.

«За прошлый год мы уже обработали транзакции более чем на 3 миллиарда долларов. Это ряд реализованных проектов в разных странах. Сейчас мы на стадии внедрения в Казахстане и в Узбекистане», — подытожил спикер.

Еще несколько продуктов, решений и подходов для банковского сектора представили другие спикеры конференции. Так, Андрей Поцелуев, директор ТОО «ЛинкМастер Казахстан», рассказал о системах видеоконференцсвязи для качественного общения на расстоянии.

«ЛинкМастер является дистрибутором компании Sofeno Technology. Она начинала свою деятельность как стартап, производитель аудио-видео устройств для VoIP/SIP. В 2020 году Sofeno Technology запустила в производство большое количество периферийных USB-устройств для удовлетворения потребностей заказчиков в современных реалиях ведения бизнеса. И сегодня она производит продукты в пяти основных категориях. Это панели и станции для видеоконференций, веб-видеокамеры, громкоговорители, гарнитуры и SIP-устройства», — рассказал спикер.

Он пояснил, что профессиональная панель для видеоконференций — это устройство «многое в одном». Фактически, это комбинация видеокамеры, микрофона или даже массива микрофонов, динамиков и в некоторых моделях еще и собственное программное обеспечение. Все это позволяет устройству быть завершенным продуктом, с помощью которого можно осуществлять видеоконференцсвязь, лишь подключив его к телевизору или к монитору.

«На прошлой неделе официально написали, что Казахстан тоже признал, что пандемия закончилась. Но вот привычка меньше ездить, меньше летать и больше осуществлять разговоры по телефону, видеоконференцсвязи у нас осталось. Поэтому актуальность такого оборудования имеет место быть», — отметил Андрей Поцелуев.

Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам», рассказал об AI-скринере акций и рекомендательных системах в финансовом секторе.

«Развитие цифровых технологий во многом меняет финансовую отрасль. Такие технологии, как облачные вычисления, BigData и робототехника оказывают существенное влияние на банковскую отрасль и финансовый сектор. Машинное обучение и ИИ все больше внедряются в процессы управления финансами, а цифровые технологии лежат в основе всех взаимодействий с клиентами. Будущее финансового и банковского секторов очень быстро обретает форму: от приложений для просмотра котировок и мобильного банкинга до полноценной торговой системы и виртуальных консультантов. Финансовые компании могут обрабатывать до 98% запросов на обслуживание клиентов онлайн. А один менеджер плюс RPA может дать нам в 30 или 40 раз больше эффективности, что значительно сокращает расходы при работе с запросами клиентов. Для нас это критически важно как инклюзивного поставщика финансовых услуг. Мы стремимся быть эффективными в предоставлении услуг и реагировании на любые запросы наших клиентов», — говорит Ярослав Кабаков.

Он отметил, что сегодня Data-driven подход является одним из ключевых в финансовой сфере. Прежде, чем сделать клиенту предложение по услуги, о нем собираются данные и подбирается подходящий продукт. Более того, данные необходимы также и для CRM-систем, программ лояльности и бонусных программ.

«Данные — ценнейший актив компании» — с такого высказывания начали свое выступление Александр Долгих, Product Owner Data Detective, и Роман Митасов, старший разработчик Data Detective, банка Тинькофф. Их выступление было посвящено созданию платформы для поиска и каталогизации данных. Спикеры рассказали, зачем вообще нужна каталогизация, и привели пример проекта, который был реализован в Тинькофф.

«Благодаря реализованному решению был значительно упрощен поиск данных. Мы сделали шаблон, по которому описываются объекты данных. Затем привели все описания к новому шаблону, загрузили описания в Data Detective, научились считать индекс качества описаний и начали его поднимать, научили пользователей описывать их объекты данных. В результате 1200 пользователей еженедельно обращаются к поиску, NPS составляет 7,9, CTR — 72%. Мы также реализовали миграцию более 5000 процессов обработки данных со старого инструмента на новый и создали карту чувствительных данных компании», — рассказали спикеры.

Тему работы с данными продолжил Сергей Пак, заместитель директора департамента транзакционных систем АО «Халык Банк». Он осветил основные проблемы, возникающие у бизнеса, и показал пути их решения. Он предложил подход, при котором используется Корпоративный граф знаний, представляющий собой сеть сущностей и связей между ними. Описание данных в виде графа позволяет визуализировать и анализировать более сложные взаимосвязи и зависимости между бизнес-объектами.

Как видим, развитие цифровых технологий в корне меняет финансовую отрасль. Облачные вычисления, big data — все это оказывает большое влияние на финансовый сектор. Развитие новых технологий идет настолько быстрыми темпами, что оставаться на старом пути уже не получится. А развитие систем искусственного интеллекта принесет еще больше новых внедрений. Управление финансами становится все более удобным, быстрым и доступным, и это не может не радовать. Хотя если рассматривать ситуацию со стороны регулятора и самих фининститутов, картина «финансовой цифровой инфраструктуры» многократно усложняется, что несет за собой еще большие риски и вложения.

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Видеозапись конференции: