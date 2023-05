Проект Beeline по развитию сельских школ стал лучшим соцпроектом по версии AmCham

Премия The American Chamber of Commerce in Kazakhstan отмечается ежегодно.

Проект «Развитие потенциала опорных школ в сельской местности» победил в номинации «Лучший проект для развития общества» ежегодной премии Американской торговой палаты (AmCham) в Казахстане. Церемония награждения состоялась 27 мая. Премия AmCham Awards традиционно проводится для освещения важных достижений компаний-членов Американской торговой палаты. Победители получают награды в категориях «Руководитель года», «За женское лидерство», «Успешное предпринимательство», «Достижения в области инноваций», «За окружающую среду и безопасность», «За охрану здоровья», «Инновационная программа обучения», «Поддержка казахстанской культуры». Beeline Казахстан получил премию за «лучший корпоративный вклад компании-члена AmCham в улучшение жизни общества». Для реализации проекта Beeline выделил 2 миллиарда тенге, на которые было обновлено 8 сельских школ в разных регионах страны. В школах появились новые парты, антивандальные стулья, интерактивные доски, компьютеры, STEM-кабинеты, арт-и телестудии, зоны для развития, мастерские, новые спортивные залы, столовые, обновлены библиотеки. Учителя проходят обучение у преподавателей НИШ, улучшают свои школьные программы и передают знания коллегам из других сел. «Предоставление сельским детям равных возможностей для развития и качественного образования — такова цель нашего проекта. Он реализован и теперь успешно развивается дальше прежде всего благодаря нашим партнерам: фонду „Казахстан Халкына“, Фонду устойчивого развития образования, холдингу AITAS, Назарбаев Интеллектуальным школам. Победа в премии является символом признания такой общественной деятельности со стороны бизнес-сообщества. Быть в списке победителей по версии AmCham — это большая честь для каждой организации, и мы рады встать в один ряд с уважаемыми победителями прошлых лет», — говорит Евгений Настрадин, СЕО Beeline Казахстан. Благодаря проекту новые возможности для образования получили 4656 детей, обновлено 280 учебных кабинетов. Средняя сумма расходов на 1 школьника составила 329 тысяч тенге. «В 2019 году с целью сокращения разрыва в образовании между городом и селом, наряду с другими нашими инициативами, совместно с НИШ мы запустили специальный проект в пяти сельских школах. Нам удалось эффективно его реализовать, что привело к масштабированию проекта уже в рамках другой большой программы („Развитие потенциала опорных школ в сельской местности“). Мы рады, что наше начинание стало устойчивым проектом республиканского уровня и вовлекло ряд участников, среди которых — Фонд „Қазақстан халқына“ и Beeline», — рассказывает Серик Толукпаев, основатель холдинга AITAS.

