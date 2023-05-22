Один из документов определяет намерения сторон укреплять и диверсифицировать сотрудничество в цифровой торговле.

На полях прошедшего в Сиане (КНР) саммита «Центральная Азия — Китай» Министерство коммерции Китайской Народной Республики, Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан, Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики, Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан, Министерство торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана и Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан подписали два меморандума.

Меморандум по укреплению торгово-экономического сотрудничества документально закрепляет готовность участников планомерно наращивать масштабы взаимной торговли и содействовать диверсификации ее товарной структуры, расширять практическое сотрудничество по различным направлениям, непрерывно продвигать упрощение процедур и сокращение торговых барьеров, повышать качество и уровень торгово-экономического сотрудничества. Китайская сторона готова продолжить увеличивать импорт качественной продукции из стран Центральной Азии.

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере цифровой торговли определяет намерения сторон укреплять и диверсифицировать сотрудничество в цифровой торговле. Стороны договорились прилагать усилия для развития сотрудничества в разработке решений цифровой трансформации в производстве, розничной торговле, сельском хозяйстве, транспорте, здравоохранении, образовании, финансах и других отраслях. Планируется также развивать практическое сотрудничество в сферах облачных сервисов и трансграничной электронной коммерции.

Документы были предварительно проработаны и подготовлены к подписанию на предстоящем саммите во время первой встречи министров внешнеэкономической деятельности стран ЦА и Китая, прошедшей 18 апреля 2023 г. онлайн.