Казахстан стал лидером по скорости интернета в ЕАЭС и Центральной Азии

В рейтинге стран по скорости интернета Казахстан поднялся на 11 строчек и занял 72-е место, опередив все страны ЕАЭС и Центральной Азии.

Скорость интернета в РК увеличилась за год на 47,9%: с 20,7 мегабит в секунду в апреле 2022-го до 30,62 мегабит в секунду в апреле 2023 года. Разница с другими рассматриваемыми странами значительная, сообщает Finprom.

В Армении скорость составила 26,25 мегабит в секунду, в Кыргызстане — 25,83 мегабит в секунду, в Узбекистане и Таджикистане — лишь 20,9 и 11,38 мегабит в секунду соответственно. По итогам апреля Армения заняла 80-е место, Кыргызстан — 83-е, Россия — 89-е, Узбекистан — 104-е, Беларусь — 126-е, Таджикистан — 129-е.

Если рассматривать отдельные города, то в четвертом квартале 2022 года первое место по скорости интернета в Центральной Азии занял Алматы. Средняя скорость загрузки в Южной столице Казахстана составила 25,78 мегабит в секунду, а средняя скорость передачи — 11,06 мегабит в секунду. Лидирующим оператором в городе также стал Tele2 со скоростью загрузки 30,10 мегабит в секунду.

Только за четыре месяца текущего года инвестиции в сектор информации и связи составили 30,3 миллиарда тенге — на 16,6% больше, чем годом ранее. В целом за 2022 год капвложения увеличились на 39,1% за год, до рекордных 178,9 миллиарда тенге, говорят аналитики.