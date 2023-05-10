Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-марте 2023 года

Операторы заработали почти 288 млрд тенге с начала года.

Январь–март 2023

По данным Бюро национальной статистики РК, за первый квартал 2023 года казахстанские операторы связи заработали 287,6 млрд тенге — это на 13% больше объема услуг связи в январе–марте 2022 года.

Объем услуг местной телефонной связи в январе–марте текущего года составил 7,2 млрд тенге, что находится на уровне объема аналогичного периода 2022 года; объем интернет-услуг — 129,7 млрд тенге (на 24% больше), услуг сотовой связи — 60,5 млрд тенге (на 1% больше). Прочие телекоммуникационные услуги достигли отметки 60,7 млрд тенге (+11%).

Как и ранее, услуги сети интернет, услуги сотовой связи и прочие телекоммуникационные услуги — флагманы рынка. «Большая тройка» концентрирует в себе около 87,2% всего рынка телекоммуникаций республики.

Март 2023

Услуг связи в марте 2023 года, опираясь на данные Бюро национальной статистики, оказано на сумму 97,5 млрд тенге, что на 11% больше объема услуг связи в марте 2022 года.

Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи в марте 2023 года составила 1,35 млрд против 1,44 млрд годом ранее (-6%). Доходы в секторе местной телефонной связи составили 2,44 млрд тенге (-4%). От услуг интернета операторы выручили 45 млрд тенге (+22%); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 4,2 млрд тенге против 3,77 млрд тенге годом ранее (+12%); от услуг мобильной связи — 20,3 млрд (-4%); от прочих телекоммуникационных услуг — 19,8 млрд тенге против 17,8 млрд тенге за аналогичный период 2022-го (+11%).

Уровень проникновения телеком-сервисов

В марте 2023 года число абонентов фиксированного интернета составило 2,94 млн единиц (в скобках здесь и далее сравнение с аналогичным периодом 2022 года — 105,1%), абонентов сотовой связи — 24,64 млн единиц (101,2%), абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету — 17,18 млн единиц (101%). Таким образом, уровень проникновения интернета среди абонентов мобильной связи составил 69,7% (в марте 2022 — 71,8%).

Самое главное

В марте рост доходов несколько замедлился, при этом, как и ранее, сильно отставая от инфляции (по итогам марта — инфляция более 18%).