Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-марте 2022 года

С начала года операторы заработали 253,5 млрд тенге.

Январь–март 2022-го

По данным Бюро национальной статистики РК, за первый квартал 2022 года казахстанские операторы связи заработали 253,5 млрд тенге — это на 6,4% больше объема услуг связи в январе–марте 2021 года. Объем услуг местной телефонной связи в январе–марте текущего года составил 7,18 млрд тенге, что на 19,5% меньше объема аналогичного периода 2021 года; услуг сети интернет — 104,6 млрд тенге (на 11,5% больше), услуг сотовой связи — 59,7 млрд тенге (на 0,4% меньше). Прочие телекоммуникационные услуги составили в январе–марте текущего года 54,6 млрд тенге (+18,2%).

Как и ранее, услуги сети интернет, услуги сотовой связи и прочие телекоммуникационные услуги — флагманы рынка.

«Большая тройка» концентрирует в себе около 86,5% всего рынка телекоммуникаций республики.

Март 2022-го

Услуг связи в марте 2022 года, опираясь на данные Бюро национальной статистики, оказано на сумму 87,65 млрд тенге, что почти на 10% больше объема услуг связи в марте 2021 года.

Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи в марте 2022 года составила 1,44 млрд против 1,58 млрд годом ранее — это почти на 9% меньше. Доходы в секторе местной телефонной связи в марте 2022-го составили 2,55 млрд тенге (-14%). От услуг интернета операторы выручили 37 млрд тенге (+18%); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 3,77 млрд тенге против 3,6 млрд тенге годом ранее (+5%); от услуг мобильной связи — 21,1 млрд (+4%); от прочих телекоммуникационных услуг — 17,8 млрд тенге против 15,4 млрд тенге за аналогичный период 2021-го (на 16% больше).

Уровень проникновения телеком-сервисов

В марте 2022 года число фиксированных телефонных линий составило 2,955 млн единиц (-12 тысяч к февралю текущего года — здесь и далее), количество абонентов сотовой связи составило 24,36 млн единиц (-100 тысяч), из них почти 17 млн имеют доступ к интернету (-560 тысяч). Таким образом, уровень проникновения интернета среди абонентов мобильной связи впервые за много лет снизился до 69,8% (71,8% по итогам февраля 2022-го). Наконец, количество абонентов фиксированного интернета достигло 2,79 млн (+10 тысяч).

Самое главное

Март отметился резким падением количества абонентов мобильной связи и еще более резким — почти на полмиллиона — количеством абонентов мобильной связи, которые имеют доступ к интернету. По итогам апреля оценим, насколько это отразилось на доходах рынка.