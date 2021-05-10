Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-марте 2021 года

После небольшого «провала» в феврале, отрасль опять на рельсах роста.

В марте 2021 года, опираясь на данные Агентства по статистике РК, оказано услуг связи на сумму 79,4 млрд тенге, что почти на 12% больше объема марта 2020 года.

Январь-март 2021

За январь-март текущего года объем телекоммуникационного рынка составил 234,7 млрд тенге, что на 9,9% больше объема января-марта 2020-го. Объем услуг междугородной и международной телефонной связи в январе-марте 2021 года составил 4,8 млрд тенге, что в сопоставимых ценах на 10,9% меньше объема января-марта 2020 года; интернет-услуг — 92,15 млрд тенге (на 18,3% больше) и услуг сотовой связи — 58,6 млрд тенге (на 2,6% больше).

Как и ранее, наибольшие доли в общем объеме услуг связи приходятся на интернет, мобильную связь, а также на прочие телекоммуникационные услуги.

Март 2021

Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи в марте 2021 года составила 1,58 млрд против 1,68 млрд годом ранее — это на 6% меньше. Доходы в секторе местной телефонной связи в марте 2021-го незначительно снизились и составили 2,95 млрд тенге. От услуг интернета операторы выручили 31,43 млрд тенге (+21,3%); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 3,59 млрд тенге против 3,2 млрд тенге годом ранее (+12,2%); от услуг мобильной связи — 20,2 млрд (+5,2%); от прочих телекоммуникационных услуг — 15,38 млрд тенге против 13,4 млрд тенге за аналогичный период 2020-го (на 14,8% больше).

Уровень проникновения телеком-сервисов

В марте 2021 года число фиксированных телефонных линий составило 3,1 млн единиц (без изменений к февралю 2021-го), количество абонентов сотовой связи составило 24 млн единиц (некоторое снижение), из них почти 16,1 млн имеют доступ к интернету. Таким образом, уровень проникновения интернета среди абонентов мобильной связи составил 67%. Наконец, количество абонентов фиксированного интернета — почти 2,66 млн (некоторое увеличение).

Самое главное

Март показал силу телекома с точки зрения генерации доходов. При этом, отрасль растет не только количественно, но и качественно.

Напомним, что, возможно, в Казахстане появится еще один оператор сотовой связи.