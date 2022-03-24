Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-феврале 2022 года

С начала года операторы заработали 165,8 млрд тенге.

Январь–февраль 2022-го

За январь–февраль текущего года объем телекоммуникационного рынка, согласно данным Бюро национальной статистики РК, составил 165,8 млрд тенге, что на 5,1% больше объема января-февраля 2021 года. Объем услуг местной телефонной связи в январе–феврале текущего года составил 4,63 млрд тенге, что на 22,4% меньше объема аналогичного периода 2021 года; услуг сети интернет — 67,6 млрд тенге (на 9,1% больше), сотовой связи — 38,7 млрд тенге (на 1,8% меньше). Прочие телекоммуникационные услуги составили в январе–феврале текущего года 36,7 млрд тенге (+19,3% год к году).

Как и ранее, услуги сети интернет, услуги сотовой связи и прочие телекоммуникационные услуги — флагманы рынка.

«Большая тройка» концентрирует в себе около 86,3% всего рынка телекоммуникаций республики.

Февраль 2022-го

Услуг связи в феврале 2022 года, опираясь на данные Бюро национальной статистики, оказано на сумму 87,2 млрд тенге, что почти на 13% больше объема услуг связи в феврале 2021 года.

Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи в феврале 2022 года составила 1,87 млрд против 1,55 млрд годом ранее — это почти на 21% больше. Доходы в секторе местной телефонной связи в феврале 2022-го составили 2,68 млрд тенге (-10%). От услуг интернета операторы выручили 35,7 млрд тенге (+18%); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 3,76 млрд тенге против 3,6 млрд тенге годом ранее (+4%); от услуг мобильной связи — 20,4 млрд (+8%); от прочих телекоммуникационных услуг — 18,63 млрд тенге против 15,1 млрд тенге за аналогичный период 2021-го (на 23% больше).

Уровень проникновения телеком-сервисов

В феврале 2022 года число фиксированных телефонных линий составило 2,967 млн единиц (-9 тысяч к январю текущего года — здесь и далее), количество абонентов сотовой связи составило 24,46 млн единиц (+13 тысяч), из них почти 17,56 млн имеют доступ к интернету (+560 тысяч). Таким образом, уровень проникновения интернета среди абонентов мобильной связи составил 71,8% (70% по итогам января 2022-го). Наконец, количество абонентов фиксированного интернета достигло 2,78 млн (без изменений).

Самое главное

Несмотря на то, что февраль достаточно слабый месяц, показатели существенно опередили даже самые смелые ожидания. К примеру, прирост абонентов мобильного интернета показал абсолютный рекорд за все время нашего наблюдения за этим параметром.