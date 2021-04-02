Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-феврале 2021 года

Второй месяц года подтвердил реноме «слабого» с точки зрения доходов отрасли.

Январь–февраль 2021-го

За январь–февраль текущего года объем телекоммуникационного рынка, согласно данным Агентства по статистике РК, составил 155,35 млрд тенге, что на 10,8% больше объема января-февраля 2020-го. Объем услуг междугородной и международной телефонной связи в январе–феврале 2021 года составил 3,18 млрд тенге, что на 11,7% меньше объема января-февраля 2020-го; услуг сети интернет — 60,7 млрд тенге (на 18% больше) и услуг сотовой связи — 38,5 млрд тенге (на 1,5% больше).

«Большая тройка» концентрирует в себе 83% всего рынка телекоммуникаций республики.

Февраль 2021-го

В феврале текущего года телекоммуникационных услуг оказано на сумму 76,9 млрд тенге, что на 11% больше объема февраля 2020 года.

Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи в феврале 2021 года составила примерно 1,55 млрд против 1,68 млрд годом ранее — это на 8,7% меньше. Практически неизменными остались доходы в секторе местной телефонной связи — в феврале 2021-го они составили 2,97 млрд тенге. От услуг интернета операторы выручили 30,37 млрд тенге (+20%); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 3,6 млрд тенге против 3,16 млрд тенге годом ранее (+14%); от услуг мобильной связи — 18,9 млрд (+3,8%); от прочих телекоммуникационных услуг — 15,1 млрд тенге против 13,8 млрд тенге за аналогичный период 2020-го (на 9,3% больше).

Уровень проникновения телеком-сервисов

В феврале 2021 года число фиксированных телефонных линий составило 3,1 млн единиц (без изменений к январю 2021-го), количество абонентов сотовой связи составило 24,1 млн единиц (некоторое снижение), из них почти 15,9 млн имеют доступ к интернету. Таким образом, уровень проникновения интернета среди абонентов мобильной связи составил 66% — на уровне января 2021-го. Наконец, количество абонентов фиксированного интернета — почти 2,65 млн (заметное увеличение).

Самое главное

Февраль — традиционно слабый месяц. Но в целом, динамика доходов выглядит обнадеживающей для отрасли. Ждем данные марта, чтобы подтвердить или опровергнуть это.