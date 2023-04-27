Рейтинг социальных сетей в Казахстане и что от них ждут покупатели

Основными потребителями контента остаются тинейджеры 14-18 лет.

Эксперты-участники бизнес-конференции Международной выставки моды Central Asia Fashion Spring-2023 представили эксклюзивные данные исследования и выяснили, какие социальные сети наиболее популярны у казахстанцев и как чаще всего использует их казахстанская молодежь. Также эксперты рассказали об ожиданиях покупателей в социальных сетях, что будет популярно в среднесрочной перспективе, важности онлайн шопинг-стратегии и онлайн-трендах для ритейлеров.

Что ждут покупатели в социальных сетях

Обзор отраслевых исследований на тему социальных сетей от Mail.ru Group, Google и Forester, а также эксклюзивные данные соц. опроса от ассоциации общественного мнения КАПИОР представила генеральный продюсер и шеф-модератор бизнес-конференции Central Asia Fashion Милена Ершова. Как отмечает эксперт, социальные сети стали ведущим каналом коммуникации между брендами и потребителями. По данным Mail.ru Group, 79% пользователей хотят узнавать об акциях и скидках бренда, еще 74% — о новых товарах и услугах. 55% интересны конкурсы и розыгрыши, проводимые марками. 23% участников опроса спрашивают о товарах и услугах, люди не просто смотрят и потребляют информацию, они напрямую входят в контакт и им важно, чтобы была обратная связь. Более того, 19% пользователей хотят общаться с другими покупателями товаров бренда.

В то же время по данным эксклюзивного отраслевого исследования, прошедшего в начале марта среди казахстанской молодежи 14-35 лет, наиболее популярная в республике социальная сеть — Instagram, ее выбирает 71% респондентов. Со значительным отрывом, 59% опрошенных, на втором месте расположилась сеть TikTok. Далее, 57% рейтинга у казахстанской молодежи заняли Telegram и YouTube. Замыкают рейтинг ВКонтакте — 27% и Facebook — 13%. Более старшая аудитория 25-35 лет выбирет Одноклассники (8%) и Twitter (3%). Примечательно, что 4% молодых людей вообще находятся в цифровом детоксе и не следят за социальными сетями.

Как казахстанцы 14-35 лет используют социальные сети

По информации, представленной генеральным продюсером CAF Миленой Ершовой, 56% опрошенных в социальных сетях смотрят видео и слушают музыку. 44% респондентов читают новости. 26% общаются с уже знакомыми людьми и столько же следят за блогерами и знаменитостями. 19% пользователей отметили, что в соцсетях обучаются, а также ищут вакансии и стажировки.

«Если же делить по возрастным категориям, основными потребителями контента остаются тинейджеры 14-18 лет, 58% используют соцсети для просмотра видео и прослушивания музыки. 30% читают новости и 25% общаются в сети со знакомыми, — делится результатами исследования Милена Ершова. — Более старшая возрастная категория казахстанцев 25-35 лет, по сути — основная для ритейлеров, предпочитает видеоконтент (57%). 51% читает новости, 27% следят за блогерами и знаменитостями и в меньшей мере (24%), общаются со знакомыми и чуть меньше обучаются или проходят тренинги».

«Для каждого второго казахстанца социальные сети — это источник видео и музыкального контента. И только потом новости. Если быть ближе к теме ритейла, то за последние полтора года все новые медиа включили функцию шопинга — от Whats App до Pinterest. А все это — дополнительные каналы продажи, новые возможности, которые нужно использовать вкупе, — отмечает шеф-модератор бизнес-конференции CAF Милена Ершова. — 72% миллениалов до 35 лет хотят тратить деньги, делая что-то, а не покупая вещи. Играя в игры, покупая подписки, музыку, подкасты. А ведь это то, на что ритейлеры обычно совсем или не особо обращают внимание, хотя это возможности для будущих продаж».

Мнение коллеги поддержала fashion-блогер — Мира Берген. Модный эксперт отметила, что игнорирование онлайн-продаж через социальные сети дает ритейлерам потерю до 30%: «Ожидается, что к 2024 году соцсети будут продавать около 50% и дальше эта доля будет только расти. При том, что онлайн-продажи требуют меньше расходов, ведь там нет аренды, зарплаты большого коллектива, и это более финансово устойчиво и выгодно для магазина».

Кроме того, Мира Берген дала рекомендации аудитории и напомнила ритейлерам о возможностях социальных сетей: «Любители самой популярной в Казахстане отписки „Цену запрашивайте в директ“, проигрывают магазинам, сразу указывающим стоимость товара. Соцсети создают имидж модным магазинам и задача бренда — показать покупателю потребность в существующем товаре. И чем больше бренд дает подробной информации, тем выше конкурентоспособность по сравнению с другими продавцами и магазинами. Например, тем, кто пишет цену и предоставляет всю информацию о товаре. Сегодня можно делать отличные денежные обороты, даже через Instagram, при этом не имея реального магазина. В то же время социальные сети, вне всяких сомнений, формируют лояльность аудитории: кто-то воспринимает контент, кому-то важна просто обратная связь. Но однозначно, покупатели ждут решения своих проблем: им не нужна новая кофточка, они хотят хорошо выглядеть на свидании, влиться в профессиональную среду после декрета, у каждого свои потребности. И потому магазину очень четко нужно понимать свою целевую аудиторию, ведь только так можно узнать, в каких соцсетях потенциальный покупатель, в каком городе находится, каковы увлечения. Нужно разговаривать с аудиторией, спрашивать, чего бы покупатель хотел».

В то же время Мира Берген отметила и тормозящие онлайн-покупку причины. В первую очередь эксперт выделяет страх оказаться в руках мошенников, не угадать с размером либо получить отличающийся от указанного товар: «Все 67% людей, боящихся онлайн-покупок, превратить в лояльных онлайн-покупателей невозможно. Но, понимая и снимая страхи этой аудитории, большую часть все-таки можно привлечь к онлайн-покупке. И здесь основная задача магазина — показывать на большом количестве моделей одну и ту же вещь: на высоких, на худеньких, на плюс-сайз, объясняя особенности фигуры модели. Покупатель ждет полезности, ему неинтересны только продажи, он хочет, чтобы ему рассказали, как ухаживать за теми или иными вещами. У меня недавно был reels без таргета, собравший 170 тысяч просмотров и 3000 сохранений. А я всего-то показала, как необычно завязать платок в виде топа на белой рубашке».

Что будет популярно в 2023 году и среднесрочной перспективе

Эксперт выделила основные тренды соц. сетей, мотивирующие к покупке: «Весь XX век обнаженные и полуобнаженные фигуры активно эксплуатировались в маркетинге. Теперь все поменялось. Сейчас женщины уже не согласны с такой ролью, кроме того, являясь основным потребителем, на них это не работает. Сегодня брендам важно найти свой стиль. И если ритейлер сам не чувствует свою стилистическую нишу в соцсетях, лучше обращаться к профессионалам. А также использовать все виды контента и простые доступные инструменты: лаконичность, фактуры, интерьеры, создать у себя в магазине небольшую фотозону. Однако самое важное для потребителя то, что информация должна быть правдивой. А это значит, что сейчас первичная ценность любого бренда — честность по отношению к покупателю».

Немаловажным Мира Берген считает и использование разных площадок и социальных сетей, однако отмечает сложность работы с инфлюенсерами: «Бренд должен четко понимать, что блогер, которому будет выплачен в любом случае высокий гонорар, имеет ту же целевую аудиторию, что это будет живая подача, что у блогера реальные подписчики, проверить которых несложно, посмотрев, сколько у него просмотров в reels. И, конечно, блогеру нужно ставить конкретные задачи, четко прописывать техническое задание с объемом материала, на который вы рассчитываете, что это за контент. Отлично, если блогеру предоставлять некий рекомендуемый сценарий, как отправную точку и обязательно всю контактную информацию, которую он должен в конце рекламы выложить».

Специалист также отметила актуальные тренды и антитренды в социальных сетях. Так, Мира Берген рекомендовала использовать минимум деталей в визуализации и концентрацию на важном, неперегруженные коллажи в stories, светлые кадры с отчетливыми деталями и фактурами продукта, легкую черно-белую обработку, эффект присутствия и ретро-съемки на пленочную камеру, а также тик-ток переходы.

Как объединить социальные сети и физический магазин бренда

Говоря о взаимодействии онлайн и офлайн-магазинов, Мира Берген отметила важность общей стилистики, в которой могут быть использованы фирменные цвета и детали интерьера. А еще — контент, отснятый в интерьере магазина, персонал физического магазина в социальных сетях. Кроме того, стилист рекомендует использовать в офлайн-магазине вертикальный экран с трансляцией reels и stories из социальных сетей бренда: «Если разместить такой экран в кассовой зоне, то, во-первых, человек узнает то, что ранее видел, что придаст больше лояльности. Также покупатель получает информацию, пропущенную в социальных сетях».