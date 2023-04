В Алматы прошла третья IT-конференция beetech conf

В этом году программа строилась вокруг обсуждения насущных болей казахстанского IT и локальных особенностей рынка.

22 апреля в Алматы на территории университета Narxoz прошла beetech conf — ежегодная IT-конференция от Beeline Казахстан. Компания собрала инженеров, разработчиков, продактов, agile-коучей и других dev-специалистов со всего рынка, чтобы участники могли обсудить вызовы, услышать вдохновляющие истории и найти единомышленников.

В этом году программа строилась вокруг обсуждения насущных болей казахстанского IT и локальных особенностей рынка. Организаторы получили около 140 заявок на выступления и отобрали 40 из них в четырех стримах: Product, Agile, Engineering и Big Data. Спикеры рассказали, какие ошибки нельзя допускать при запуске в новой стране (Мольдер Рысалиева, Ozon Казахстан), как научить LLM понимать казахский язык (Бексұлтан Сағындық, Beeline Казахстан), как поднять retention в фитнес-приложении в два раза (Дидар Нуркаир, 1Fit), и даже о том, как открыть бар с помощью Agile (Валерия Плотникова, Queen of the Darkness bar). Помимо местных экспертов в конференции участвовали и зарубежные — из inDrive, Dodo Engineering, Neogenda и др.

Конференция впервые прошла в двух форматах: офлайн (платно) и онлайн (бесплатно). Билеты были распроданы за неделю до мероприятия, организаторы собрали около 1000 участников офлайн и 3 000 онлайн. Все доклады будут переведены на казахский язык и опубликованы на YouTube-канале beetech.

В рамках конференции СЕО Beeline Казахстан анонсировал создание IT-компании QazCode. QazCode — дочерняя компания ТОО «КаР-Тел» (ТМ Beeline Казахстан), которая будет заниматься разработкой цифровых продуктов для Beeline, рынка Казахстана и мира.

«Создание компании по разработке программных продуктов в виде отдельного юридического лица стало естественным продолжением стратегии цифрового оператора, которую мы реализуем с 2018 года. За это время команда внутренней разработки компании выросла до 700 человек. Они создают 60 внешних и внутренних продуктов Beeline, которыми пользуются миллионы казахстанцев, — говорит СЕО компании Евгений Настрадин. — Мы хотим создавать удобные цифровые продукты для наших клиентов и совместные проекты с другими компаниями на казахстанском и международном рынках».

Также во время выступления сотрудника компании Бексултана Сагындыка (Machine Learning Engineer) стало известно, что разработчики Beeline выложили казахскую языковую модель в открытый доступ. Kaz-RoBERTA-conversational (BeeBERT) — это языковая модель, обученная на большом массиве данных на казахском языке. Она применима к текстовой информации и угадывает, какое слово было пропущено в тексте.

Помимо выступлений, в программе ивента было четыре воркшопа, панельная дискуссия на тему «Казахстанская венчурная индустрия: вызовы и возможности для развития» с участием Адиля Нургожина (Управляющий партнер Big Sky Capital VC), Павла Коктышева (сооснователь и управляющий партнер MOST Holding) и других, а также нетворкинг-вечеринка.

«Мы хотим развивать местное IT-комьюнити, и beetech conf — наш небольшой вклад в то, чтобы Казахстан становился крупным игроком на мировой IT-арене. Третья конференция превзошла все мои ожидания», — говорит Алексей Шаравар, IT& Change директор Beeline Казахстан.