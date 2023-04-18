TikTok и Instagram конкурируют за внимание пользователей в Казахстане

Число интернет-пользователей в стране на начало текущего года составило 17,73 млн.

Социальные сети в Казахстане по-прежнему показывают динамичный рост. По данным аналитической платформы DataReportal, число интернет-пользователей в Казахстане на начало 2023 года составило 17,73 млн, то есть, практически все население страны пользуется интернетом. При этом аудитория соцсетей от общего числа пользователей составила 66,8%. 56,5% из этого числа — женская аудитория, 43,5% — мужская. 86,3% — пользователи возраста 18+ (от общего числа этой возрастной категории).

66,8% от общей базы интернет-пользователей (независимо от возраста) используют хотя бы одну платформу социальных сетей.

Если говорить конкретно про статистику соцсетей, то число пользователей TikTok и Instagram — двух самых охватных сетей казахстанского digital-рынка — практически сравнялось. В казахстанском секторе Instagram зарегистрировано 10,45 млн пользователей. TikTok смотрят и генерируют контент порядка 10,41 млн казахстанцев. Для сравнения — соцсетью Facebook пользуется чуть более 2 млн человек, это 11% от населения страны. Хороший рост показывает LinkedIn, где число пользователей из Казахстана достигло 1,2 млн. Растут также такие сети как Snapchat (1,4 млн) и Twitter (384 тыс). Данных у Datareportal по таким российским соцсетям, как Vk.com и Odnoklassniki.ru — нет.

Видеоконтент начинает доминировать над вижуалами и текстом

В Казахстане, как и во всем мире, наблюдается рост популярности видео-контента. Есть маркетинговые данные, согласно которым время, затрачиваемое зрителями на просмотр видеоконтента на платформах соцсетей, увеличилось на 10 минут и составило в среднем 41 минуту на человека. Для сравнения, все другие формы нелинейного просмотра увеличились за год на 7 минут. Многие казахстанские инфлюенсеры переходят на видео-формат, так как он более эффективно привлекает внимание и вызывает эмоциональную реакцию у зрителей, а значит, способствует увеличению узнаваемости бренда, который они продвигают у себя на странице, и повышению лояльности к нему.

При этом бонусом для инфлюенсера, которое дает использование видео-формата, является то, что платформы, такие как YouTube и TikTok, дают возможность зарабатывать деньги. Инфлюенсеры могут сотрудничать с брендами, создавая спонсорский контент в видео-формате, и это взаимная выгода для обеих сторон.

Конечно, и текстовый и визуальный контент остаются востребованными и играют важную роль. Многие блогеры продолжают использовать блоги и социальные сети для публикации статей, постов и обзоров, которые также могут эффективно продвигать продукты или услуги. Однако видео уже начало доминировать.

Казахоязычный контент набирает популярность

Другой тренд в Казахстане — увеличение и рост популярности контента на казахском языке. Растущее поколение молодых пользователей инфлюенсеров предпочитает создавать контент преимущественно на нем. Так что тренд налицо, но пока без точных цифр.

Еще один наблюдаемый тренд — это увеличение роли микроблогеров.

«Сейчас традиционная схема взаимодействия на рынке influence-маркетинга выглядит так: рекламодатель платит за публикацию у блогера „с именем“. Но то, что происходит после публикации, остается под большим вопросом. Нет практики отслеживания продаж (и других целевых действий), которые принесла публикация. Более того, крупные блогеры редко заинтересованы в подобной схеме», — говорит Тарлан Усейнов, директор по развитию бизнеса платформы Perfluence в Казахстане.

Легче работа выстраивается с микроблогерами. Они более склонны работать за результат, по модели CPA (Cost Per Action, стоимость за действие). Однако для построения нужного охвата необходимо кратно большее количество микроблогеров, и встает вопрос о системном подходе. Алгоритм взаимодействия сторон при CPA модели прост: устанавливается вознаграждение за целевое действие, например, за регистрацию на сайте или покупку товара. Затем, если блогер согласен с размером вознаграждения, он создает публикации о бренде. При этом, за каждого подписчика, который перешел на сайт бренда, совершил покупку или выполняет другое целевое действие, рекламодатель выплачивает фиксированную сумму или процент от потраченного клиентом.

«Сотрудничая с микроблогерами, бренды постепенно внедряют новую модель работы — CPA. Для рекламодателя здесь все просто и наглядно, а блогеры пока не понимают, что им дает работа по этой модели, могут ли они реально на ней заработать. Если суммировать, то традиционная модель гарантирует инфлюенсеру определенную оплату его услуг, а модель CPA привязана к реальному результату. А значит — блогер может вообще остаться без заработка, если не будет продажи/конверсии. Крупные блогеры в такой модели работы не заинтересованы, а микроблогеры, которых рекламные контракты обходили до сих пор стороной, начинают работать с брендами. В итоге медленно, но верно растет сотрудничество брендов с микроблогерами», — объяснил эксперт.

Покупки в прямом эфире и социальная коммерция

Еще один тренд блогосферы, который в Казахстане набирает обороты — это покупки в прямом эфире или социальная коммерция на платформах социальных сетей, таких как Instagram и Facebook. По данным CharityComms объем продаж в сфере социальной коммерции в 2022 году составил 992 млрд долларов, и объемы только растут. Ожидается, что мировой рынок социальной коммерции достигнет 1,3 трлн долларов в 2023 году.

В Казахстане социальная коммерция пока развивается преимущественно в Facebook, также бренды создают свои онлайн-магазины в Instagram.

Интерес к виртуальной и дополненной реальности

Виртуальная реальность (VR) и дополненная реальность (AR) вошли в глобальный тренд еще в прошлом году. Есть сообщения о том, что WhatsApp, Instagram, Snapchat и Google планируют в этом году активнее использовать AR, чтобы увеличить свои доходы от рекламы.

Помимо Меты VR- и AR- реальностью интересуются YouTube и TikTok. Использование виртуальной реальности на YouTube, например, может предоставить маркетинговые возможности, такие как спонсируемые виртуальные мероприятия, демонстрация 3D-моделей продуктов или возможность увидеть интерьеры автомобилей от первого лица. TikTok тоже взялся за AR-рекламу и планирует продолжить масштабирование в 2023 году. Видео людей, разговаривающих на камеру, можно будет наслаивать на продукты, с которыми появится возможность взаимодействовать. TikTok также позволит размещать кнопки CTA на видео, что приведет к значительному увеличению конверсии для создателей.

Однако понятно, что рост интереса к VR и AR реальности в Казахстане будет полностью зависеть от того, насколько быстро глобальные игроки внедрят инновации в свои платформы.