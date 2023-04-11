Вопросы цифровизации социальных сфер рассмотрела межведомственная комиссия

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК прошло очередное заседание Межведомственной комиссии под председательством Багдата Мусина.

На повестке стояли вопросы, поднятые акиматами Мангистауской и Туркестанской областей в рамках прошлых встреч. Отмечается, что эффект от решения некоторых вопросов получил масштабирование на всю страну. Так, совместно с Министерством обороны запущено автоматическое информирование граждан, имеющих право на отсрочку от призыва на срочную воинскую службу. Им рассылаются SMS-уведомления, и нет необходимости в хождении по инстанциям и сбору справок. Таким образом был составлен соответствующий реестр и уведомлены порядка 300 тыс. призывников этой категории. В дальнейшем процесс будет усовершенствован вплоть до автоматизации призывных комиссий.

Кроме того, стало известно, что казахстанцы смогут в течение 30 минут получить справку по опеке и попечительству через платформу eGov и приложение eGov Mobile. Об этом в ходе МВК сообщили представители Министерства просвещения. В перспективе такая справка может пополнить список цифровых документов в том же приложении.

Во время заседания также обсуждались и новые процессы. Например, перевод процесса аттестации педагогов в электронный формат. В рамках реинжиниринга и оптимизации бизнес-процесса прохождения аттестации педагогов планируется автоматизировать весь процесс аттестации педагогов, в том числе — работу комиссий и сдачу тестирования. Это позволит оптимизировать сроки оказания услуги и пакет документов, а, следовательно — снизит нагрузку на педагогов, управления и организации образования.

Также Министерство просвещения при участии Минцифры планирует в скором времени начать выдачу электронных дубликатов документов о техническом, профессиональном и послесреднем образовании. Аналогичный вопрос прорабатывается и с Министерством науки и высшего образования.

Кроме того, завершена интеграция ведомственных информационных систем по сведениям о многодетных семьях для исключения предоставления справок при оформлении льготного питания учащимся в школах.