Процесс аттестации учителей будет автоматизирован

Аттестация будет проводиться по принципу «нажатия одной кнопки».

На заседании правительства, прошедшем под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, исполняющий обязанности министра просвещения Гани Бейсембаев доложил о планируемых мерах по улучшению качества педагогических кадров и менеджмента в системе образования. В первую очередь Г. Бейсембаев рассказал о том, как будет проводиться аттестация учителей.

«Профессиональный уровень учителей определяется при аттестации. В соответствии с действующими правилами процедура аттестации включает три этапа: квалификационная оценка, комплексное аналитическое обобщение результатов деятельности, оценка знаний», — сказал и. о. министра просвещения.

При этом существуют определенные проблемы, среди которых — сбор педагогами большого количества документов в электронном и бумажном вариантах, длительное рассмотрение аттестационной комиссией представленных документов, качество тестовых заданий. Еще одна проблема — сохранение принципов объективности, прозрачности и академической честности при проведении аттестации.

«В целях регулирования этих проблем основным инструментом станет автоматизация процесса аттестации. Говоря простым языком, аттестация будет проводиться по принципу „нажатия одной кнопки“. То есть, учитель только подтверждает, что намерен пройти аттестацию, а личные документы и соответствующие материалы, определяющие уровень его квалификации, автоматически суммируются и анализируются информационной системой, которая в кратчайшие сроки подводит итоги», — сообщил Г. Бейсембаев.

В соответствии с планируемыми новыми изменениями профессионализм и успешность деятельности педагога будут напрямую связаны с достижениями учащихся.

Предусматривается освобождение от процедуры аттестации педагогов, которым до пенсионного возраста осталось пять лет при условии, что они не будут продолжать педагогическую деятельность.

Также будет усовершенствована процедура тестирования. Рабочая группа предлагает оценивать предметные знания педагогов с поэтапным увеличением процентного соотношения заданий высокого, среднего, низкого уровней в зависимости от квалификационной категории. По направлению «Диагностика профессиональных компетенций педагога» рекомендовано проводить тестирование для выпускников педагогических специальностей, лиц, впервые приступающих к профессиональной деятельности педагога и имеющих перерыв в стаже работы.

В целях улучшения менеджмента в системе образования программа отбора и подготовки 1000 лидеров изменений в образовании по модели президентского Молодежного кадрового резерва прошла обсуждение в рабочих группах. В программе будут участвовать педагоги или заместители руководителей, имеющие гражданство Республики Казахстан, высшее образование и педагогический стаж не менее трех лет.

Определено три этапа подготовки и включения в республиканский кадровый резерв — отбор, обучение и включение в кадровый резерв. После прохождения каждого модуля проводится промежуточная оценка. По результатам итоговой оценки педагогам предлагается пройти стажировку на базе ведущих школ.

Таким образом, начиная с 2024 года ежегодно будет пополняться кадровый резерв руководителей нового формата, лидеров изменений в образовании. Это также будет способствовать решению вопроса обеспечения новых школ, строящихся в рамках национального проекта «Комфортная школа», подготовленными руководителями.