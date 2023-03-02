Призывники получают SMS о статусе прохождения воинской службы

Проактивная услуга запущена с 1 марта.

Государство предлагает гражданам Казахстана в проактивном формате без единого документа получить госуслугу о статусе прохождения воинской службы. Информация об освобождении и отсрочке от призыва предоставляется в рамках требований закона о воинской службе и статусе военнослужащих. Об этом сообщили в АО «Национальные информационные технологии», передает Sputnik.

На данный момент уведомления поступают по двум статусам: отсрочка от воинской службы; освобождение от воинской службы.

Призывники получат уведомление посредством SMS-сообщения от 1414 о статусе призыва в армию. Оповещение получают парни в возрасте от 18-27 лет, подходящие под требования закона о воинской службе, содержащиеся в государственных базах данных. Важно отметить, что сообщения получат только те граждане, которые зарегистрированы в базе мобильных граждан.

«При совместной работе Минцифры, Минобороны и АО „НИТ“ услуга по отсрочке и освобождению от прохождения воинской службы переведена в проактивный формат. Теперь многие призывники знают свой статус заранее. Проактивные услуги удобны тем, что государство само предлагает нужную нам услугу, исключая необходимость сбора документов услугополучателем. Так, с 1 марта 2023 года уже 320 тыс. призывников получили SМS-сообщения от 1414», — отметил председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин.

Услуга запущена благодаря интеграции информационно-аналитической системы Smart Data Ukimet АО с базами данных государственных органов, в том числе с базой данных министерства обороны Казахстана.

АО «Национальные информационные технологии» является оператором инфокоммуникационной инфраструктуры электронного правительства и единой транспортной системы государственных органов, а также осуществляет системно-техническое обслуживание информационных систем центральных и региональных государственных органов.