Глава МЦРИАП сохранил свою должность

Багдат Мусин по-прежнему будет руководить министерством цифрового развития.

Указом Президента от 4 апреля 2023 года Мусин Багдат Батырбекович назначен министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. Напомним — правительство страны ушло в отставку 29 марта 2023 года.

Мусин родился в 1983 году в Павлодарской области в городе Экибастуз. В 2004 году окончил Университет имени С. Демиреля. Свою карьеру начал в 2004 году как главный инженер-программист, начальник отдела, заместитель директора департамента по созданию IT-подразделений в государственных органах АО «Национальные информационные технологии». Работал председателем Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК. С июля 2019 года избран членом Национального совета общественного доверия при Президенте РК. Затем был первым заместителем министра, также был советником Президента по цифровизации и инновационным технологиям. Возглавляет МЦРИАП со 2 сентября 2020 года.