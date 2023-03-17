Миллионные штрафы получили казахстанские бизнесмены из-за ошибки в Wildberries

Тем временем в Минторговли готовят изменения в законодательные акты для защиты прав потребителей при электронной торговле.

Более 500 казахстанских бизнесменов получили миллионные штрафы из-за ошибки, произошедшей в системе российского маркетплейса Wildberries, через которую отечественные продавцы тоже реализуют свои товары. Десятки возмущенных предпринимателей собрались возле фирменного склада в Астане, чтобы выяснить, в чем они так провинились. Говорят, что техподдержка сайта не отвечает, а из-за долга работать дальше нельзя, передает Zakon.kz.

«Wildberries в отчетах пишет, что отгружено на иной склад. Какой иной склад? У нас он один. Никто ничего не знает. Кому-то 20 тысяч, кому-то миллион, кому-то 14 миллионов штрафы поприходили. Мало того, что 25% забирают, так еще мы отдаем штрафы», — говорит одна из предпринимательниц.

Однако на склад компании казахстанских бизнесменов не пустили. По словам охранника, руководство диалог вести отказалось.

«Вся проблема в том, что при выборе склада системой автоматически был выбран склад Нур-Султана, хотя нужно было выбрать склад Астаны. Это техническая проблема. Сейчас поступает информация, что маркетплейс готов пересматривать эти начисления. Обещания маркетплейса многие оценивают достаточно критически», — рассказал юрист Шынгыс Темир. Он смог немного прояснить ситуацию, связавшись со знакомым сотрудником компании.

Тем временем на родине у российского маркетплейса тоже не все гладко. Как сообщают местные СМИ, там массово закрываются пункты выдачи — сотрудники бастуют из-за штрафов и долгам по зарплате. Видя это, казахстанские предприниматели обеспокоены, что их проблема не решится. Учитывая, что и до этого система работала не лучшим образом.

«Когда удержали 598 тысяч, я задала вопрос: за что вы удержали у меня их? Они мне написали — за продажу вейпов. Я им пишу — вы проверьте мою страницу, у меня никогда не было вейпов», — рассказывает другая предпринимательница.

У казахстанских бизнесменов есть и другие претензии к Wildberries. К примеру, им недоступна внутренняя реклама на маркетплейсе, товары теряются. А особенно продавцов возмущает, что казахстанский товар не видят многие регионы России, Армении и Беларуси. Тем временем в отечественном Министерстве торговли и интеграции лишь разводят руками — помочь не могут, так как ситуация гражданско-правовая. Оштрафованным советуют обратиться в суд.

«Ведутся работы по внесению изменений и дополнений в некоторые законодательные акты. В части защиты прав потребителей в рамках электронной торговли, а также регулирования деятельности торговых площадок, действующих на территории Республики Казахстан, в рамках которых предусматривается, что маркетплейсы будут предпринимать меры по нивелированию рисков недобросовестных практик», — заявил замдиректора Департамента цифровизации МТИ РК Руслан Уразалиев. По словам чиновников, эти поправки прошли публичные обсуждения и скоро их вынесут на рассмотрение в правительство.

Позднее в Wildberries прокомментировали штрафы казахстанским продавцам. В компании пообещали, что отменят штрафы, начисленные из-за технической ошибки.

«Ошибочные начисления отменят, и они будут отражены в отчетах реализации 20 марта», − сообщили в компании.

Напомним — в 20202 году казахстанцы уже сталкивались с проблемами на Wildberries — покупатели не могли получить деньги за возврат товаров.