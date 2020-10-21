Клиенты Wildberries из РК столкнулись с проблемой при возврате денег

На жалобы обратили внимание в Комитете по защите прав потребителей, и выплаты уже осуществляются.

Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК совместно с руководством интернет-магазина Wildberries ведет работу по возврату денежных средств казахстанским клиентам интернет-магазина. Поводом для разбирательств стали жалобы жителей Северо-Казахстанской области.

Как рассказали в пресс-службе КЗПП, всего за месяц (со второй половины сентября и по настоящее время) в комитет поступило более 90 жалоб от граждан, на сумму более чем 3,9 млн тенге. В результате принятых КЗПП мер (переговоры, официальная переписка) 66 потребителям уже вернули средства на сумму 3,2 млн тенге. Остальные покупатели, которые обратились в ведомство, получат возврат средств до конца октября.

В самом магазине задержки возвратов объяснили проблемами на стороне банка-партнера: «При оформлении возврата денежные средства перечисляются в тот же день, далее банк зачисляет средства потребителю. Текущая задержка с перечислением средств связана с техническими проблемами банка, обслуживающего счета Wildberries».

Учитывая, что общее число потребителей, ожидающих возврат средств от Wildberries, не известно, представители КЗПП обратились к казахстанцам с просьбой. В случае невозврата средств пользователям следует обратиться в КЗПП или региональный департамент по защите прав потребителей. Также можно подать жалобу через телеграм-бот @kzpp_bot или на портале электронного правительства.