Порядка 200 граждан трудоустроено благодаря SMS-рассылке Минтруда

С гражданами, которые после получения сообщения не проявили активность, дополнительно связываются сотрудники центров занятости.

После получения SMS-сообщений с информацией о мерах поддержки в сфере обеспечения занятости населения почти 5 тыс. казахстанцев посетили сайт Enbek.kz, несколько сотен позвонили в call-центр. Уже трудоустроено 173 человека: 50 — на постоянные рабочие места, 123 — на временные, а 73 начали обучение основам предпринимательства. Об этом сообщило Министерство труда и социальной защиты населения РК.

С гражданами, которые после получения SMS-сообщения не проявили активность, дополнительно связываются сотрудники центров занятости и предлагают получить необходимые услуги по трудоустройству, обучению и т. д. Уже проведено более 10 тыс. консультаций.

«В целом информацию о всех мерах господдержки можно получить через портал Enbek.kz, центр занятости населения или единый контакт-центр 1414», — проинформировал директор Департамента занятости населения МТСЗН Аскар Ниязов.

Как сообщалось ранее, 13 февраля т. г. МТСЗН направило более 12 тыс. казахстанцам из числа безработной молодежи в возрасте от 23 до 35 лет SMS-сообщения с информацией о возможностях для поиска работы, прохождения бесплатного обучения и других мерах государственной поддержки в сфере занятости.