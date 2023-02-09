Казахстанцы смогут получать госуслуги через SMS-сообщения

В пилотном проекте 12 тыс. казахстанцев, которые нуждаются в работе, получат рассылку.

С начала марта казахстанцы станут получать SMS-сообщения с предложениями государственных мер содействия занятости. Об этом сообщил вице-министр труда и социальной защиты Олжас Ордабаев, передает Sputnik.

«Это пилотный проект. Мы определили категории граждан, которые нуждаются в работе. Порядка 12 тыс. сообщений будут им отправлены. Чтобы не было фейков, обратите внимание, SMS-рассылка будет от номера 1414. По ссылке человек пройдет на портал электронной биржи труда, где сможет получить услугу по поиску работы или обучению, грант, консультации по вопросам трудовых договоров», — рассказал.

По словам вице-министра, в число 12 тыс. получателей SMS войдут неработающие казахстанцы в возрасте от 23 до 35 лет — тысяча представителей с каждой возрастной категории. Их список был составлен из 8 категорий социальных групп.

«Это пробный запуск рассылки, чтобы получить обратную связь от населения. И когда мы запустим проект, когда он заработает полноценно, мы сможем учесть недочеты и улучшить сервис», — добавил Ордабаев.

Рассылка SMS-уведомлений — это первый этап в расширении проактивного формата в вопросах оказания госуслуг, отметил представитель Минтруда.

«Смысл проактивного формата в том, что если раньше казахстанцу в какой-то жизненной ситуации надо было идти к государству, чтобы получить услуги, то сейчас мы этот подход меняем. Теперь благодаря разным государственным базам данных и информационным системам государство видит, что у человека случилась та или иная жизненная ситуация, и уже не ждет прихода гражданина, а проактивно выходит с ним на связь и сообщает, что у него есть право получить те или иные выплаты, ту или иную меру поддержки. То есть, здесь мы меняем подход. Вот эта философия проактивного подхода будет расширяться. Для нас важно, чтобы никто не оставался за бортом мер господдержки», — уточнил Олжас Ордабаев.

Руководитель Центра развития трудовых ресурсов Даулет Аргандыков сообщил, что на сегодня в этой работе используется 24 информационные системы, которые на основании различных показателей определяют, в каких мерах поддержки нуждается человек.

«Человеку на телефон приходит SMS-сообщение. К примеру, если у человека родился ребенок, или он потерял работу, к нему приходит сообщение. Если он соглашается, то вводит банковские данные, и уже происходит автоматический расчет и дальше деньги падают на текущий счет», — пояснил Даулет Аргандыков.

На сегодня более 14 тысяч человек в таком проактивном формате получили помощь по различным видам выплат. В будущем это направление работы будет расширяться.