Багдат Мусин посетил Актюбинскую область с рабочим визитом

В ходе поездки он проверил качество связи и интернета, а также оценил работу, проводимую в этом направлении.

В рамках реализации поручения Главы государства по улучшению условий жизни сельчан, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин с рабочим визитом посетил Актюбинскую область. В ходе поездки он проверил качество связи и интернета в селе Талдысай Кобдинского района, а также оценил работу, проводимую в этом направлении.

Так, министр посетил малокомплектную школу с. Талдысай, в которой реализуется уникальный проект «Bilim-all». Суть проекта заключается в повышении качества образования в малокомплектных школах. К примеру, если ранее в этой школе один учитель преподавал до пяти предметов, зачастую жертвуя качеством знаний, то сейчас, учащиеся могут проходить некоторые занятия онлайн напрямую от предметников, специально отобранных для проекта. При этом сельские преподаватели не лишились работы, они продолжают преподавать свои дисциплины и также выступают менторами в проекте, помогая его реализовать.

«Проект очень важный и уникальный. Мы понимаем, что для его масштабирования необходим качественный интернет и делаем все возможное, чтобы поскорее решить этот вопрос. Сегодня интернет необходим так же, как вода, свет, газ. Вместе с акимом Актюбинской области Ералы Тугжановым мы продумываем, как тиражировать интернет до каждого аула», — отметил Багдат Мусин.

Кроме того, в ходе поездки министру цифрового развития продемонстрировали проект по модернизации фельдшерско-акушерских пунктов на селе. Недавно сельских фельдшеров снабдили специальными рюкзаками, снабженными инновационным медицинским оборудованием для проведения онлайн-диагностики. Все данные передаются напрямую в областной центр — квалифицированные профильные врачи имеют возможность видеть состояние пациента в режиме онлайн и принять решение по дальнейшей тактике лечения.

В этом году планируется подключение к сети интернет 60 населенных пунктов в Актюбинской области. В этом регионе из 315 сельских населенных пунктов обеспечено широкополосным доступом 213 сел. Также ключевым направлением определено технологическое развитие регионов. В конце прошлого года совместно с компанией Samsung открыта школа программирования Samsung Innovation Campus, продолжается дальнейшая работа по развитию человеческого капитала в IT. Кроме того, запланированы работы по открытию местного IT-хаба совместно с Astana Hub и новых школ программирования, где жители Актюбинской области смогут получить бесплатное образование в сфере IT в рамках программы TechOrda.