«Казахтелеком» вывел свои ИТ-продукты на Ismet.kz

На цифровой платформе для бизнеса теперь представлены все ИТ-продукты компании.

АО «Казахтелеком» расширяет возможности портала Ismet.kz. Это единственная в своем роде цифровая платформа для бизнеса в Казахстане, где компании имеют возможность взаимодействовать с госорганами в режиме онлайн — оплачивать налоги и сдавать отчетность. Теперь портал пополнился новыми возможностями — «Казахтелеком» запустил новую страницу «ИТ-решения», где представлены все продукты компании. Теперь клиенты могут заказать или купить их онлайн. Более того, некоторые сервисы реализованы в формате Full Digital, то есть — без необходимости звонков менеджеру или отправки каких-либо документов.

Напомним, в настоящее время «Казахтелеком» поддерживает сеть из 27 дата-центров (порядка 1600 стоек) в крупных городах и областных центрах РК. На базе ресурсов ЦОД телеком-оператор предоставляет IaaS-решения, среди которых — «Виртуальный дата центр» с резервированием данных, «Виртуальный хостинг» и «Виртуальный выделенный сервер» с выделением доменного имени второго и третьего уровня, а также некоторые SaaS решения, включая Anti-DDoS, Firewall, Облачный вебинар, Облачная видеоконференция, Электронный документооборот и другие.

Например, ранее путь подключения услуги «Виртуальный дата центр (VDC)» был достаточно сложным, Customer journey map (CJM) занимала до 8 часов. Сейчас компания работает над тем, чтобы клиенты могли покупать облачные вычислительные ресурсы за 15-20 минут самостоятельно, без участия менеджера, в формате Full Digital. Одним из этапов этой работы и стал вывод ИТ-продуктов компании на открытую цифровую платформу для бизнеса Ismet.kz с заключением договоров в онлайн-формате.

«Сегодня мы предоставляем ИТ-продукты для всех сегментов рынка — как малому и среднему бизнесу, так и крупным корпоративным клиентам. „Казахтелеком“ позиционирует себя как надежный поставщик, отвечающий всем стандартам качества и безопасности. Безусловно, одним из основных приоритетов нашей компании является клиент. Учитывая спрос на онлайн сервисы, мы запустили страницу ИТ-решений, обеспечив максимально простое, быстрое и доступное подключение услуг через Ismet.kz. С момента запуска страницы статистика посещений подтверждает растущий спрос на наши продукты: еженедельно количество пользователей растет в среднем на 61%, при этом доля новых посетителей — более 60%», — рассказал генеральный директор Дивизиона ИТ АО «Казахтелеком» Марат Абдилдабеков.

Помимо этого, сейчас на Ismet.kz также представлен ряд облачных продуктов с акционными предложениями, которые уже оценило порядка 300 пользователей платформы. К примеру, Виртуальный хостинг и VPS первые два месяца можно купить со скидкой 50%. Коммерческое предложение по Виртуальному дата центру также можно запросить по акционным тарифам. А доменное имя с годовой регистрацией до 31 декабря включительно можно приобрести по старым ценам.

Одним из первых преимущества онлайн-формата подключения ИТ-продуктов «Казахтелекома» оценили представители ТОО «ЕрТумар» (проекты Oqylyq.kz, Finance.kz и Job.kz).

«Мы специализируемся на онлайн прокторинге и дистанционном обучении, рекрутинге. Также у нас есть информационный портал по финансам. Почему мы выбрали „Казахтелеком“? Мы провели анализ и остановились на выборе дата-центров телеком-оператора, так как основным критерием отбора для нас были выделенные каналы до 1 гбит/c и круглосуточный доступ к оборудованию. Благодаря выделенным скоростным каналам связи мы уже провели онлайн-олимпиаду на 130 000 человек с использованием автоматизированного прокторинга. Очень удобно, что сейчас ИТ-продукты „Казахтелекома“ можно подключить с заключением договора в формате онлайн. Ежемесячно мы получаем счет-фактуры и акты выполненных работ на электронную почту, не нужно направлять курьера или выезжать в офис ДИТ», — отметил технический директор ТОО «Ертумар» Эдуард Заукарнаев.

В «Казахтелекоме» подчеркивают, что компания будет и дальше работать над цифровизацией процессов по продуктам ИТ. В 2023 году планируется завершение оптимизации отдельных процессов для сокращения времени подключения услуг. Также продолжится работа над повышением ассортимента и качества ИТ-продуктов — компания ориентируется на мировые тренды и опыт мировых телекоммуникационных операторов.