Как цифровизация помогает контролировать монополистов?

Прозрачность в сфере естественных монополий обеспечивает справедливые тарифы для населения.

Уровень цифровизации в РК заметно выше не только среднего по миру, но и показателей многих развитых стран. Казахстан в текущем году занял 28-е место по уровню развития электронного правительства среди 193 стран, входящих в мониторинг ООН. РК заметно обгоняет не только страны СНГ и ЦА, но и такие государства «первого эшелона», как Ирландия, Канада, Италия, Бельгия, Чехия и другие. Более того, в рейтинге электронного участия граждан (E-Participation Index, EPI) Казахстан занял 15-е место — один из сильнейших показателей в мире, передает Finprom.kz.

О важности цифровизации сервисов говорил и Касым-Жомарт Токаев, отметивший, в частности, что более 90% госуслуг в стране уже реализуется в электронном формате, и это один из самых высоких показателей в мире.

Один из примеров успешной цифровизации сервисов, позитивно сказавшейся на прозрачности процедур и процесса тарифообразования в РК — запуск в 2019 году электронной базы данных «Монополист». База призвана оцифровать всю деятельность субъектов естественных монополий (СЕМ) и субъектов общественно значимого рынка (СОЗР). Напомним: от уровня контроля над работой и тарифной политикой СЕМ напрямую зависят уровень жизни населения, ценовая политика и состояние таких ключевых социально значимых сфер, как, скажем, коммунальное хозяйство, инфраструктура и т. д.

В целом деятельность монополистов в РК стремятся перевести в максимально прозрачный цифровой формат. В частности, например, сегодня у СЕМ есть доступ к «Единому окну закупок» НПП «Атамекен» — порталу, интегрированному с такими электронными площадками, как Mitwork, «Евразиан тек», «Каспий тендер», «Электронный торговый портал», «Электронная торговая площадка ЕТБ», «ЕТС — Тендер», «ФНБ Самрук-Қазына», государственные закупки, закупки недропользователей и НУХ «Байтерек». В результате СЕМ могут самостоятельно выбирать, на какой электронной торговой площадке осуществлять закупки товаров, работ и услуг.

В настоящее время продолжаются работы по расширению функционала базы данных «Монополист». Заметим: СЕМ в РК утверждают инвестиционную программу, от которой зависит тарифообразование услуг СЕМ. Цель таких программ — достижение благоприятных технико-экономического и экологического эффектов. Проще говоря, то, какими будут тарифы на конечную услугу, зависит, в числе прочего, от того, какими будут инвестиционный план и инвестиционные вложения предприятия-монополиста. К примеру, если речь идет об энергетической компании, то в инвестиционный план могут включаться развитие, восстановление и обновление энергопроводящей инфраструктуры или энергопроизводящего оборудования. В зависимости от того, сколько средств вложит в это компания, будет меняться тариф этой компании на энергоснабжение для предприятий и населения.

Контроль над реализацией инвестпрограмм и достижением целевых показателей ведет Комитет по регулированию естественных монополий (КРЕМ МНЭ РК). По итогам рассмотрения отчетов за 2020 год КРЕМ МНЭ РК выявил неисполнение обязательств СЕМ. В результате были утверждены временные компенсирующие тарифы для возврата средств потребителям во всех регионах страны на общую сумму 13,3 млрд тг. В 2021 году ситуация оказалась благоприятнее, а сумма составила 6,7 млрд тг — почти вдвое меньше.

Согласно изменениям от 30 июня 2022 года в законе РК «О естественных монополиях», при принятии инвестиционной программы СЕМ для утверждения тарифов теперь учитывается также заключение местных исполнительных органов (акиматов и прочих) и иных госорганов.

В целом уполномоченный орган при утверждении тарифов СЕМ проводит публичные слушания о предстоящих изменениях с участием самих монополистов, потребителей, общественников и всех заинтересованных лиц, чтобы учесть все мнения и предложения, а также получить ответы на интересующие вопросы.

Общий уровень цифровизации в РК позволяет перевести максимум взаимодействий с монополистами в электронный формат. Это, в свою очередь, усиливает общественный контроль в отрасли, открывая доступ к данным для каждого гражданина республики, а также снижает бумажный оборот и упрощает множество процедур.

Отметим: в 2021 году в РК доля жителей старше 6 лет, пользующихся интернетом независимо от места подключения, от общей численности населения составляла уже 90,9%. В городах показатель достигал 92,2%, в селах — 88,8%. В 2020-м уровень интернетизации составлял 85,9% в целом по стране, 87,7% для городской и 83,4% — для сельской местности. Для сравнения: согласно данным Международного союза электросвязи (The International Telecommunication Union, ITU), в целом в мире в 2020 году доля лиц, пользующихся интернетом, составляла всего 59,1%, в городах — 75,6%, в селах — лишь 38,8%.

Таким образом, показатели РК значительно превосходят результаты СНГ, Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона и незначительно превышают показатели стран Европы. Это самый высокий уровень интернетизации, соответствующий результатам развитых стран.