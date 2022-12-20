На 1,2 млрд тенге оштрафовали казахстанских интернет-провайдеров за год

Всего в 2022 году проведено более тыясчи проверок.

Глава Минцифры Багдат Мусин на правительственном часе в мажилисе объяснил, почему наблюдается низкое качество интернета по стране, и рассказал, какие санкции применяются к сотовым операторам, передает Nur.kz.

Спикер высказался о мерах, принимаемых в отношении операторов сотовой связи.

«Сейчас идет рост штрафных санкций. Это заставляет операторов ответственно относиться к своей инфраструктуре и удовлетворять потребителей, то есть наших граждан. Штрафной механизм поднял доходы бюджета — всего в 2022 году проведено 1051 проверок, выписано штрафов на сумму 1,2 млрд тенге. Мы выявили, что 44% не соответствует стандартам, то есть, идет нарушение стандартов, поэтому мы накладывали штрафы», — заявил министр.