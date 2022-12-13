Лишь 6% смартфонов в РК поддерживают стандарт 5G

В 2020 году охват населения РК мобильным интернетом составил 98%, причем 81% приходился на сеть 4G.

По итогам ноября текущего года самыми популярными мобильными телефонами в РК являются смартфоны Samsung — по данным Statcounter GlobalStats, их доля составляет 35,6% рынка, причем по сравнению с прошлым годом показатель немного уменьшился (было 39,9%). Доля Apple, основного конкурента, наоборот, выросла с 21,1% до 24,1%. Замыкает тройку лидеров китайский бренд Xiaomi, чья доля за год выросла с 15,9% до 19,4%, передает Finprom.kz.

На топовую тройку брендов приходятся практически четыре из пяти телефонов. Более того, два из пяти популярных телефонов в РК — производства китайских брендов. Помимо Xiaomi у казахстанцев также популярны смартфоны Oppo (9,4%), Huawei (4,6%), Vivo (3,9%), Realme (1%) и OnePlus (0,4%). Тем временем некогда заметный в РК LG занимает лишь 0,2% рынка.

Смартфоны сегодня — неотъемлемая часть жизни. Так, по итогам 2021 года в РК насчитывалось 767 мобильных телефонов на 1000 человек. Для сравнения: в 2012-м на 1000 человек приходилось лишь 579 телефонов. Заметным преимуществом мобильной связи является то, что она стирает грань между жителями городской и сельской местности и дает равные возможности доступа к информации, услугам, в том числе государственным, и прочему. В частности, в РК в 2021 году в городской местности на 1000 человек приходилось 795 сотовых телефонов, в сельской — 726.

Немалую роль в достижении цифрового равенства играют доступность и уровень покрытия мобильным интернетом. Напомним: РК по площади занимает 9-е место в мире, так что для нашей страны этот вопрос особенно острый и актуальный. По данным International Telecommunication Union, в 2020 году охват населения РК мобильным интернетом составил 98%, причем 81% приходился на сеть 4G. Для сравнения: в 2014-м охват населения мобильным интернетом 4G составлял 43%.

Между тем уже ведутся работы по подключению и охвату населения РК мобильным интернетом в сети 5G. Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК сообщало, что запуск сети 5G планируется до конца текущего года в городах республиканского значения (Алматы, Астане и Шымкенте), а в 2023–2025 годах — в областных центрах.

Тем не менее казахстанцы едва ли готовы к 5G. Помимо покрытия сети, для подключения 5G нужен соответствующий смартфон, а они стоят весьма недешево. Так, на популярных казахстанских маркетплейсах стоимость устройств, поддерживающих 5G, начинается от 100 тыс. тг, причем это марки китайских брендов, а не лидирующие по популярности Samsung и Apple. У лидеров же смартфоны с поддержкой 5G стоят от 250 тыс. тг, а флагманские модели — значительно дороже.

В разрезе брендов телефонов с поддержкой 5G сразу 57% приходится на Apple, 22% — на флагманские модели Samsung, лишь 10% — на Xiaomi, 11% — на остальные бренды.

При этом, согласно исследованию Deloitte, основанному на опросе 31,6 тыс. респондентов в 18 странах, совместимость телефона с 5G при покупке нового смартфона не играет существенной роли. Главные параметры, на которые обращают внимание покупатели при выборе нового телефона, это срок службы батареи (46%), память телефона (33%), качество камеры (28%), простота использования (26%), а также мощные и быстрые процессоры (21%), бренд (21%) и размер дисплея (21%). Поддержка 5G при выборе нового телефона как-то влияет на выбор лишь 9% респондентов.