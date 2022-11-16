Студенты из Казахстана заняли 25 место на чемпионате мира по программированию
Они вошли в тридцатку лучших команд алгоритмистов мира по итогам International Collegiate Programming Contest.
Команда алгоритмистов из Казахстана заняла 25 место на чемпионате мира по алгоритмическому программированию (International Collegiate Programming Contest), который проходил с 5 по 11 ноября в Дакке, Бангладеш. В этом году в ICPC участвовали студенты из 132 университетов мира, где учатся сильнейшие разработчики.
Казахстанские студенты соревнуются на чемпионате с 2003 года. В этом году в команду, которая представляла РК, вошли воспитанники Международного университета информационных технологий Абай Баймуканов, Батыр Сардарбеков, Парасат Казырканов и их тренер Айбар Куанышбай. Во время ICPC они решали сложные нестандартные задачи по программированию и математике. Каждый год до финала ICPC доходит всего 300 человек со всего мира.
«Для нас оказаться в тридцатке лучших команд мирового финала ICPC — хороший результат. Глобальные технологичные компании, такие как Google, Microsoft, IBM, Facebook, Huawei ищут специалистов среди участников ICPC и на собеседовании проверяют умение решать задачи по программированию и математике, — рассказал директор Казахстанского региона ICPC, ведущий научный сотрудник National Laboratory Astana, Назарбаев Университет, Бахыт Маткаримов. — Те, кто не имеет опыта олимпиадного программирования, не попадает на позиции, связанные с алгоритмическим программированием в ведущие технологичные компании мира».
Чтобы принять участие в чемпионате, нужно тренироваться и участвовать в других соревнованиях по алгоритмическому программированию в течение 5-6 лет. Казахстанская команда решила 7 из 12 задач и обошла студентов из прославленных вузов, таких, например, как Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Корейский институт передовых технологий (KAIST), Московский физико-технический институт.
«Даже в полуфинал выйти нелегко из-за конкуренции с Россией. А уж на ICPC набор задач составляется так, чтобы на них застряли сильнейшие команды мира. А ведь это вундеркинды в олимпиадном программировании», — отметил член казахстанской команды, алгоритмист IT-компании Relog Абай Баймуканов.
Золотые медали чемпионата получили команды из:
— Massachusetts Institute of Technology (Массачусетский технологический университет);
— Peking University (Пекинский университет);
— The University of Tokyo (Токийский университет);
— Seoul National University (Сеульский национальный университет).
Серебро взяли команды:
— ETH Zürich (Швейцарская высшая техническая школа Цюриха);
— École Normale Supérieure de Paris (Высшая нормальная школа Парижа);
— Carnegie Mellon University (Университет Карнеги-Меллона);
— University of Warsaw (Университет Варшавы).
Бронзовые медали завоевали:
— National Research University Higher School of Economics (НИУ «Высшая школа экономики»);
— St. Petersburg State University (Санкт-Петербургский государственный университет);
— University of Oxford (Оксфордский Университет);
— University of Engineering and Technology — VNU (Инженерно-технологический университет — ВНУ).
International Collegiate Programming Contest (ICPC) — главное глобальное соревнование по программированию. Впервые оно состоялось в 1970 году в Техасском университете, но быстро распространилось в США и Канаде. В 1977 году превратилось в мировой чемпионат, на котором свои силы испытывают талантливые студенты-разработчики со всего мира.