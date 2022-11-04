Цифровые технологии помогают бороться с нелегальными старателями

За 9 месяцев этого года выявлено 1174 нарушителей, пытавшихся проникнуть на территорию предприятий Алтыналмас.

Современные IT-решения позволяют «Алтыналмас» бороться с нелегальным старательством. Золотодобывающая компания внедрила комплексное программное обеспечение, которое позволяет с помощью простого в использовании приложения управлять разными аспектами операционных рисков, в первую очередь, хищениями на производственных площадках.

Так, на вооружении у службы безопасности компании — специальное программное обеспечение. Это современное цифровое ПО с обширной базой данных, которое связано с системным обеспечением безопасности, а также управлением операционных рисков. У программы много функций, которые призваны помочь специалистам в вопросах охраны труда и техники безопасности, системы безопасности, производственной деятельности и охраны окружающей среды. Программа внедрена в компании в 2021 году, и сегодня уже есть хорошие результаты.

К примеру, чуть ли не ежедневно специалисты по безопасности пресекают попытки незаконных проникновений, особенно часто на предприятиях в Жолымбет и Аксу. Согласно статистике, в 2021 году были задержаны 1434 незаконных старателя, пытавшихся проникнуть на территорию предприятий, за 9 месяцев этого года выявлено 1174 таких нарушителей.

Помимо специального программного обеспечения в компании используются современные системы видеонаблюдения, трансляция проходит в онлайн-режиме с видеокамер разных моделей и типов. Также на производственных площадках используются беспилотные летательные аппараты для наблюдения за территорией «с воздуха». Квадрокоптеры оснащены тепловизионной камерой высокого разрешения, которая позволяет более точечно отслеживать деятельность незаконных старателей.

«Специалистами Департамента безопасности нашей компании было пресечено более 300 попыток проникновения, более 45 попыток хищения с начала 2022 года по сегодняшний момент благодаря внедренным технологиям. Такой показатель стал возможным благодаря использованию тепловизора БПЛА в ночное время суток, поскольку хищения в основном происходят с наступлением темноты», — отмечает директор Департамента безопасности АО «АК Алтыналмас» Ербол Түлкібай.