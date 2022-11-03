Планшеты будут дополнением, а не заменой традиционных учебников

Они дадут дополнительные возможности для обучения школьников и помогут решить проблему с тяжестью рюкзаков.

В Министерстве просвещения РК отметили, что ранее родители учащихся поднимали вопрос о равном доступе школьников к цифровым образовательным ресурсам, электронным дневникам, образовательным платформам, особенно в сельской местности, и физической нагрузке на детей из-за тяжелых рюкзаков. В ведомстве уверяют, что у детей, как и прежде, будет доступ к традиционным печатным учебникам, наряду с планшетами, где установят электронные дневники, учебники и цифровые образовательные ресурсы.

«Соответственно, у детей появляется дополнительный доступ к цифровым урокам, тренажерам, заданиям, а также возможность использовать в школе печатные учебники, оставлять их там же, а для выполнения домашних заданий и дополнительного обучения пользоваться электронными устройствами, — отметил вице-министр просвещения Айбат Ильясов. — Для регионов со слабым покрытием интернета будет предусмотрена возможность офлайн использования с загруженным контентом: цифровыми уроками, заданиями, образовательными ресурсами и учебниками. Совместно с МЦРИАП планируем обеспечить учащихся электронными устройствами. Если по каким-либо причинам ребенок не захочет пользоваться планшетами, то он, как и всегда, может пользоваться традиционными учебниками и доступом к образовательным ресурсам из стационарных устройств. То есть, планшеты — не замена учебников, это дополнительный ресурс для обучения. Выбор остается за родителями и школьниками».